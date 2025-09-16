본문 바로가기
청송군, 생물테러 대비·대응 교육훈련 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 13:32

경북 청송군은 지난 12일 생물테러 발생 시 신속하고 체계적인 초동 대응 능력을 강화하기 위해 '2025년 생물테러 대비·대응 소규모 교육훈련'을 실시했다.

청송군 생물테러 대비 대응 소규모 교육훈련. 청송군 제공

청송군 생물테러 대비 대응 소규모 교육훈련. 청송군 제공

이번 훈련은 격년으로 진행되는 정기훈련의 일환으로, 청송군보건의료원이 주관하고 청송경찰서·청송소방서 등 관내 유관기관의 생물테러 대응 담당자와 보건의료원 직원들이 참석해 진행됐다.


훈련은 이론 교육과 실습을 병행해 실질적인 대응 역량을 높이는 데 중점을 두었다.

특히 질병관리청이 2023년에 제작·배포한 생물테러 대비·대응 지침을 토대로 보건·경찰·소방 등 기관별 역할과 절차를 점검했으며, 청송소방서 구조구급센터 대원들이 직접 레벨 A 보호복의 기능과 사용법을 설명하고 착·탈의 과정을 시연해 현장감을 더했다.


윤경희 군수는 "앞으로도 생물테러와 같은 감염병 재난에 대비해 실효성 있는 훈련을 지속적으로 실시해 군민의 건강과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"라고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
