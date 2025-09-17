대주주 논란 잠재우고 상승 모멘텀에 힘 보탠다

정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 범위를 기존 '종목당 50억원 이상'으로 유지하기로 확정했다. 당초 10억원으로 강화하는 방안을 내놨지만, 증시 매도세 확대와 투자심리 위축 우려가 커지자 기존 기준을 고수한 것이다.

이번 결정은 시장과 정치권의 반발을 고려한 결과로 풀이된다. 개인 투자자들은 "사실상 중산층까지 대주주로 묶인다"며 강하게 반발했고, 여야 역시 증시 활성화 기조와 충돌한다는 점을 지적해왔다. 정부는 이에 투자심리 안정을 위해 현행 기준을 유지하는 동시에, 자본시장 활성화를 위한 다양한 정책도 병행 추진하기로 했다.

