카카오페이증권, 제주항공과 제휴 이벤트…투자와 여행을 한 번에

주식 거래 시 제주항공 1만 J포인트 제공

추첨으로 무료 항공권·골드 등급 혜택

카카오페이증권이 제주항공과 손잡고 주식 투자와 여행을 동시에 즐길 수 있는 '이륙하는 주식 거래' 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 이달 8일부터 다음 달 31일까지 약 두 달간 진행되며, 주식 거래를 더 친근하고 즐거운 일상 속 경험으로 만들기 위해 마련됐다.

주식 거래에 처음 도전하는 사용자와 항공권 구매 고객 모두에게 풍성한 혜택을 제공해 투자와 여행이 자연스럽게 이어지는 특별한 경험을 선사한다.

거래만 해도 제주항공 포인트 지급…무료 항공권 기회도

이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. 먼저, 올해 1월 1일부터 지난 7월 29일까지 카카오페이증권에서 주식 거래 이력이 없는 사용자가 대상이다.

기간 동안 이벤트 페이지에서 '신청하기' 버튼을 누른 후 1만원 이상 주식 거래를 완료한 참가자 전원에게는 제주항공 'J 포인트 1만P'가 지급된다. 추가로 J 포인트를 수령한 사용자 중 100명을 추첨해 98명에게는 제주항공 '골드 등급' 승급 혜택을, 나머지 2명에게는 1인당 2매의 국제선 왕복 항공권을 제공한다.

지급된 J포인트와 골드 등급 혜택은 적용일로부터 6개월간 유지된다. 골드 등급 보유 시 우선 탑승과 추가 수하물 등 다양한 우대 서비스를 누릴 수 있다.

국제선 예매 고객에게 해외주식 선물로 제공

항공권 구매 고객을 대상으로 '주식 선물' 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트 기간 제주항공 홈페이지와 모바일앱·웹에서 국제선 왕복항공권을 예매한 후 이벤트에 응모하면 카카오페이증권에서 최소 1000원부터 최대 100만원 상당의 해외주식을 선물로 받을 수 있다. 제공 종목은 미국 인기 주식(애플·엔비디아·테슬라)과 여행 관련 주식(라스베이거스 샌즈·힐튼 호텔·에어비앤비) 중 무작위로 각각 1종씩, 총 2종목이 응모자 전원에게 지급된다.

카카오페이증권은 "투자와 여행이라는 두 가지 컨셉을 결합한 색다른 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 생활밀착형 파트너십을 확대해 사용자의 투자 진입 문턱을 지속적으로 낮춰가겠다"고 밝혔다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 증권 탭의 '더보기' 메뉴 혹은 제주항공 앱 내 해당 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 본 이벤트와 연계된 금융투자상품은 시장 변동성에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으므로 투자 시 유의가 필요하다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>