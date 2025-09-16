[클릭e종목]통신사 해킹사태로 주목받는 아이씨티케이

SKT에 이어 KT에서도 해킹 사태가 발생했다. KT의 경우 소액이지만 실제 금전 피해가 발생했다. 16일 하나증권은 독자 기술로 보안 SoC(Security System-on-Chip) 및 소프트웨어 사업을 하는 아이씨티케이 아이씨티케이 456010 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,810 2025.09.16 개장전(20분지연) 관련기사 [알짜배기 지식재산]특허계 노벨상, 韓 5개사 이름 올려…中 다음 [클릭 e종목]"아이씨티케이, 양자 수혜…펀딩 우려보다 매출 확대 기대감 커"[특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑ 전 종목 시세 보기 close (ICTK)에 대해 최근 통신사 해킹 사태와 양자 기술 발달로 유리한 상황이 조성됐다며 투자의견 '매수'와 함께 목표주가 2만8000원을 유지했다.

이번 KT 해킹의 원인으로 개인이 소형 중계기를 설치해 통신망에 연결한 후 개인 정보를 탈취했다는 의혹이 제기되고 있다. 아이씨티케이의 VIA-PUF칩은 무허가 중계기를 원천적으로 차단할 수 있어 망 보안을 강화해준다. 모바일용으로 개발된 기존 VIA-PUF칩을 중계기에도 탑재하는 방식이다. 김홍식 하나증권 애널리스트는 "통신사 역시 VIA-PUF칩이 중계기 보안용으로 사용 가능하단 걸 인지해 ICTK와 논의 중인 것으로 알려졌다"며 "KT가 10만 대 이상 펨토셀을 보유 중이고, 전국 5G 중계기 수가 30만 대 이상인만큼 아이씨티케이 매출 기회가 될 것"이라고 분석했다. 아이씨티케이는 물리적으로 복제 불가능한 VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일 업체다.

한편 선진국을 중심으로 양자컴퓨터 연구개발이 활발해지고 있다. 양자컴퓨터는 기존 보안 체계를 순식간에 무력화시킬 수 있다는 우려가 나온다. 이에 아이씨티케이와 같은 양자암호 업체에 유리한 산업 생태계가 조성 중이다. 김 애널리스트는 "글로벌 빅테크향 공급이 확정되거나 이번 사태처럼 통신장비향 PUF칩의 유효성이 널리 입증되면 실적은 금방 늘어날 것"이라며 "양자암호가 필연적인 미래라면 미리 매수해 두는 것이 좋은 선택"이라고 분석했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



