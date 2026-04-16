[클릭 e종목]스테이블코인 일상화하면 뜰 수밖에 없는 ○○종목

하나증권이 아이씨티케이 아이씨티케이 close 증권정보 456010 KOSDAQ 현재가 22,950 전일대비 5,290 등락률 +29.95% 거래량 2,923,830 전일가 17,660 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아이씨티케이, 가상자산 2단계 입법 최대 수혜" 국내 증시 기대감에 제대로 올라타라면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로! [특징주]아이씨티케이, 양자암호 보안칩 존재감 부각 전망에 10%↑ 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수, 목표주가 2만8000원을 유지했다.

16일 김홍식 하나증권 연구원은 "지난달 30일 미국 노동부가 퇴직연금 옵션에 암호화폐 등 대체자산을 포함하는 개정안을 제안하면서 미국에서 암호화폐와 양자암호가 각광받고 있다"며 "결국 빠른 시일 내 스테이블코인은 미국 내 주류 자산이 될 것이고 해킹을 원천적으로 차단하는 양자암호 관련주에 주목해야 한다"고 분석했다.

김 연구원은 "초기에는 보안 솔루션이 난립하겠지만 정부는 통일된 표준을 요구할 것이기 때문에 양자암호 표준을 잘 봐야 한다"며 "미국에선 PQC 전환의 예비 표준인 BTQ 테크노롤로지의 QSSN 플랫폼이 양자 표준화 기구 QuINSA의 표준으로 지정됐는데, 한국에선 아이씨티케이가 양자보안칩인 QCIM칩 기반으로 QSSN의 파트너사로 선정됐다"고 설명했다.

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이어 "외부에서도 스테이블코인 결제가 가능해야 하니 전력 소모가 적어야 하는데 아이씨티케이는 전력이 필요없는 수동소자 기반의 VIA-PUF칩을 개발한 글로벌 유일의 업체"라며 "스테이블 코인이 활성화된다면 아이씨티케이에 주목할 것을 권한다"고 전했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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