고양시, 2026년 국가유산 야행 공모에 '행주가 예술이야' 선정

국가유산 야행 공모 2년 연속 선정 쾌거

행주산성, 명품 야간관광 중심지로 도약

내년 7가지 夜行으로 '행주가 예술이야'

경기 고양특례시(시장 이동환)는 국가유산청이 주관하는 2026년 국가유산 야행 공모사업에 '행주가(街) 예술이야(夜)'가 2년 연속 선정됐다고 16일 밝혔다.

시는 '2026년 행주가 예술이야 사업'을 통해 행주산성만의 독창적인 야간 콘텐츠를 발굴·육성하고자 7가지 테마를 선정해 행주산성만의 프로그램으로 본격 추진한다.

각 테마는 행주산성의 역사 문화 예술적 자산을 현대적으로 재해석한 콘텐츠로 ▲야경(夜景)은 행주산성의 아름다운 포토스폿을 조성하는 '행주 8색 8야'를 ▲야로(夜路)는 조선시대 무인과 문인의 과거시험길을 걸어보는 '행주 과거길'을 ▲야설(夜設)은 행주산성 정상 충의정에서 전통과 현대를 넘나드는 산성음악회 '행주의 울림'으로 각각 준비할 예정이다.

▲야사(夜史)는 연극영화관련 지역 청년들을 모집하여 준비하는 역할극 '그날 밤 행주에서'를 ▲야화(夜畵)는 오방색으로 만들어진 행주산성의 단청과 깃발이야기 등을 스토리텔링하는 '행주 오방야화'로, 마지막 ▲야시(夜市)는 행주산성 주변 상가들과 협력하여 공동프로모션을 하는 '행주 행화길'이 마련된다.

시는 이번 7야(夜) 테마를 통해 임진왜란 3대 대첩 중 하나인 행주대첩의 역사적 의미를 현대적으로 재해석하며, 시민과 관광객에게 문화유산의 감동과 야간 관광의 매력을 동시에 전달할 예정이다.

시 관계자는 "'행주가 예술이야'의 2년 연속 국가유산 야행 선정은 고양특례시 대표 유산인 행주산성의 역사·문화적 가치를 높이고, 대내외적 인지도를 높이는 데 크게 기여할 것"이라며, "앞으로도 지역 예술인과 상가, 시민이 함께 만드는 명품 야간 관광 프로그램으로 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 국가유산청이 주관하는 '국가유산 야행' 공모 사업은 전국에 소재한 국가유산과 그 주변 문화콘텐츠를 엮어 야간 특화 관광 프로그램을 운영하는 사업으로, 2026년에는 총 77개 사업이 접수됐고, 최종 55개 프로그램이 선정됐다.





