정부, 주식 양도세 대주주 기준 '50억' 유지 [3분 브리프]

입력2025.09.16 08:00

[한 눈에 읽기]
①경제부총리 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지…자본시장 활성화"
②5년내 농산물 유통비용 10% 낮춘다…도매거래 절반, 온라인으로
③20년뒤 일할 사람 1만명도 없는 시군구 '15곳'…지방소멸 코앞

정부, 주식 양도세 대주주 기준 '50억' 유지 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…9월 금리인하 기대감

○17일 FOMC서 금리 0.25%P 인하 확률 96%

○트럼프 "미·중 무역 협상 순항" 발언도 투심 견인

TOP 3 NEWS
■ 구윤철 "주식 양도세 기준 50억원 유지"
○자본시장 활성화 역행 지적 수용해 철회
○추석 성수품 17만t 공급 등 민생대책도
○43조원 명절자금 공급·체불임금 대책 병행
■ 온라인 도매시장 비중 2030년 50%로…농산물 유통구조 전면 개편
○도매시장 공공성도 강화
○2030년까지 유통비용 10% 절감
○가격 비교 앱 등 체감 물가 안정도 병행
■ 중소도시 소멸 위기…15개 시군구, 20년 뒤 일할 사람 '1만' 아래로
○한은, BOK경제연구 '인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향'
○청년 대도시 유입으로 경제활동인구 격차 확대
○"청년층 지방에서도 경제적 기회 찾을 여건 마련해야" 
그래픽 뉴스 : "AI 버블 아니다"…질주하는 반도체 ETF
○반도체 ETF 이달 수익률 20% 넘겨

○"AI 기업 호실적에 수요 견인…투자심리 자극"

○연구원들 "업황 전반적 개선될 것"

돈이 되는 法
■ "영국서 변호사는 자격증일 뿐" 온라인·야간 교육 개방
○직장인들 진입 문턱 크게 낮춰
○현지 가지 않고도 공부 가능
○장래 보장 없어…시장경쟁의 영역일 뿐
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515364293896
■ 이례적 거래라는 이유만으로 수익자를 '악의'라 단정 못해
○채무초과 속 근저당권 설정…사해행위 취소 소송으로 번져 
○1·2심 "수익자 선의라 보기 어렵다" 항변 배척
○대법원 "선의 여부, 단순 정황 아닌 종합 판단 필요" 원심 파기
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515371499062
■ ICSID가 싱가포르로 간 이유 "세계 경제서 아시아만 성장"
○"싱가포르, 중립 국가 이미지"
○인도·베트남 ICSID회원국 유치
○물리적으로 가까운 최적 거점
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515423617866

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

15:00 영국 보너스 포함평균소득지수 (7월)

18:00 독일 ZEW 경기동향지수(9월)

21:15 캐나다 주택착공건수(8월)

21:30 미국 소매판매(MoM) (8월)

21:30 캐나다 근원 소비자물가지수(MoM) (8월)

23:00 미국 자동차 제외소매 재고 (7월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 23℃(0℃) ｜최고기온 : 28℃(0℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 80%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




