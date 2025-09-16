정부, 주식 양도세 대주주 기준 '50억' 유지 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①경제부총리 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지…자본시장 활성화"

②5년내 농산물 유통비용 10% 낮춘다…도매거래 절반, 온라인으로

③20년뒤 일할 사람 1만명도 없는 시군구 '15곳'…지방소멸 코앞

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…9월 금리인하 기대감

○17일 FOMC서 금리 0.25%P 인하 확률 96%

○트럼프 "미·중 무역 협상 순항" 발언도 투심 견인

■ 구윤철 "주식 양도세 기준 50억원 유지" ○자본시장 활성화 역행 지적 수용해 철회

○추석 성수품 17만t 공급 등 민생대책도

○43조원 명절자금 공급·체불임금 대책 병행

■ 온라인 도매시장 비중 2030년 50%로…농산물 유통구조 전면 개편 ○도매시장 공공성도 강화

○2030년까지 유통비용 10% 절감

○가격 비교 앱 등 체감 물가 안정도 병행

■ 중소도시 소멸 위기…15개 시군구, 20년 뒤 일할 사람 '1만' 아래로 ○한은, BOK경제연구 '인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향'

○청년 대도시 유입으로 경제활동인구 격차 확대

○"청년층 지방에서도 경제적 기회 찾을 여건 마련해야"

그래픽 뉴스 : "AI 버블 아니다"…질주하는 반도체 ETF

○반도체 ETF 이달 수익률 20% 넘겨

○"AI 기업 호실적에 수요 견인…투자심리 자극"

○연구원들 "업황 전반적 개선될 것"

■ "영국서 변호사는 자격증일 뿐" 온라인·야간 교육 개방 ○직장인들 진입 문턱 크게 낮춰

○현지 가지 않고도 공부 가능

○장래 보장 없어…시장경쟁의 영역일 뿐

■ 이례적 거래라는 이유만으로 수익자를 '악의'라 단정 못해 ○채무초과 속 근저당권 설정…사해행위 취소 소송으로 번져

○1·2심 "수익자 선의라 보기 어렵다" 항변 배척

○대법원 "선의 여부, 단순 정황 아닌 종합 판단 필요" 원심 파기

■ ICSID가 싱가포르로 간 이유 "세계 경제서 아시아만 성장" ○"싱가포르, 중립 국가 이미지"

○인도·베트남 ICSID회원국 유치

○물리적으로 가까운 최적 거점

○국내

○해외

15:00 영국 보너스 포함평균소득지수 (7월)

18:00 독일 ZEW 경기동향지수(9월)

21:15 캐나다 주택착공건수(8월)

21:30 미국 소매판매(MoM) (8월)

21:30 캐나다 근원 소비자물가지수(MoM) (8월)

23:00 미국 자동차 제외소매 재고 (7월)

