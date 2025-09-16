정부, 주식 양도세 대주주 기준 '50억' 유지 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①경제부총리 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지…자본시장 활성화"
②5년내 농산물 유통비용 10% 낮춘다…도매거래 절반, 온라인으로
③20년뒤 일할 사람 1만명도 없는 시군구 '15곳'…지방소멸 코앞
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…9월 금리인하 기대감
○17일 FOMC서 금리 0.25%P 인하 확률 96%
○트럼프 "미·중 무역 협상 순항" 발언도 투심 견인
TOP 3 NEWS
■ 구윤철 "주식 양도세 기준 50억원 유지"
○추석 성수품 17만t 공급 등 민생대책도
○43조원 명절자금 공급·체불임금 대책 병행
■ 온라인 도매시장 비중 2030년 50%로…농산물 유통구조 전면 개편
○2030년까지 유통비용 10% 절감
○가격 비교 앱 등 체감 물가 안정도 병행
■ 중소도시 소멸 위기…15개 시군구, 20년 뒤 일할 사람 '1만' 아래로
○청년 대도시 유입으로 경제활동인구 격차 확대
○"청년층 지방에서도 경제적 기회 찾을 여건 마련해야"
그래픽 뉴스 : "AI 버블 아니다"…질주하는 반도체 ETF
○반도체 ETF 이달 수익률 20% 넘겨
○"AI 기업 호실적에 수요 견인…투자심리 자극"
○연구원들 "업황 전반적 개선될 것"
돈이 되는 法
■ "영국서 변호사는 자격증일 뿐" 온라인·야간 교육 개방
○현지 가지 않고도 공부 가능
○장래 보장 없어…시장경쟁의 영역일 뿐
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515364293896
■ 이례적 거래라는 이유만으로 수익자를 '악의'라 단정 못해
○1·2심 "수익자 선의라 보기 어렵다" 항변 배척
○대법원 "선의 여부, 단순 정황 아닌 종합 판단 필요" 원심 파기
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515371499062
■ ICSID가 싱가포르로 간 이유 "세계 경제서 아시아만 성장"
○인도·베트남 ICSID회원국 유치
○물리적으로 가까운 최적 거점
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025091515423617866
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
15:00 영국 보너스 포함평균소득지수 (7월)
18:00 독일 ZEW 경기동향지수(9월)
21:15 캐나다 주택착공건수(8월)
21:30 미국 소매판매(MoM) (8월)
21:30 캐나다 근원 소비자물가지수(MoM) (8월)
23:00 미국 자동차 제외소매 재고 (7월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 80%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
