뉴메코, 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 볼리비아 품목허가 획득

품질 경쟁력 바탕…현지 시장 적극 공략

"허가 획득 추진 국가서도 연내 성과 기대"

바이오제약기업 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 124,600 전일대비 800 등락률 +0.65% 거래량 14,926 전일가 123,800 2025.09.15 10:33 기준 관련기사 메디톡스, 2분기 매출 616억, 영업익 63억 달성메디톡스, '뉴라미스' TV 광고 론칭 기념 이벤트 진행메디톡스, 체지방 감소 프로바이오틱스 'MT961' 개별인정형 기능성 원료 승인 전 종목 시세 보기 close 의 계열사 뉴메코가 볼리비아 의약품 및 의료기기 등록기관(AGEMED)으로부터 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 품목허가를 획득했다고 15일 밝혔다.

보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'. 뉴메코 AD 원본보기 아이콘

미용성형에 대한 관심이 지속 증가하고 있는 볼리비아는 주요 보툴리눔 톡신 시장 중 하나다. 비침습적 시술을 원하는 고객이 늘어나고 있으며, 미용 시술에 관심을 갖는 남성 인구가 증가하며 시장이 세분화하고 있는 것으로 알려졌다.

메디톡스는 국내 보툴리눔 톡신 업계 최초로 2007년 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신(수출명 뉴로녹스)'을 통해 볼리비아 시장에 진출한 바 있다. 시장 선점을 통해 쌓아온 브랜드 인지도와 노하우를 바탕으로 계열사 차세대 톡신 제제인 '뉴럭스'의 성공적인 안착과 시장 점유율 확보에 집중한다는 방침이다.

뉴메코 관계자는 "차세대 톡신 제제 '뉴럭스'의 품질 경쟁력을 바탕으로 현지 시장을 적극적으로 공략해 이른 시간 내 인지도를 높이겠다"며 "연내 허가 획득을 추진 중인 다른 국가에서도 빠르게 성과를 이끌어낼 것"이라고 말했다.

'뉴럭스'는 최신 공정을 적용해 생산 수율과 품질을 높이고 원액 생산 과정에서 동물유래성분을 배제해 동물성 항원에 의한 알레르기 반응 가능성을 차단한 것이 특징이다. 화학처리 공정을 줄여 독소 단백질의 변성도 최소화했다.

한편 뉴메코는 볼리비아에 앞서 페루, 태국, 조지아 등에서 허가를 취득했으며 20여개국에서 '뉴럭스' 허가 획득을 추진하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>