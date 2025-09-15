본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]키움증권, 증시 강세에 따른 수혜 기대에 6%↑…역대 최고가

송화정기자

입력2025.09.15 09:44

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권 이 증시 상승에 따른 수혜 기대감에 강세를 보이며 장중 사상 최고가를 경신했다.


15일 오전 9시36분 현재 한국거래소에서 키움증권은 전장 대비 1만6000원(6.41%) 오른 26만5500원에 거래되고 있다. 장중 26만6000원까지 오르며 역대 최고가를 다시 썼다.


코스피가 연일 신고가를 기록하며 3400선을 돌파한 데 따른 기대감이 작용한 것으로 보인다. 이날 신한투자증권은 세제 개편안 관련 리스크 해소 국면으로 거래대금이 늘면서 증권업 영업환경 개선으로 이어지고 있다고 보고 키움증권과 한국금융지주를 최선호주(Top Pick)로 꼽았다. 임희연 신한투자증권 연구원은 "양호할 2026년 영업환경을 근거로 증권업에 대해 '비중확대' 의견을 유지하며 2026년 코스피 상승 전망에 따라 일평균 거래대금을 29조7000억원으로 전망한다"면서 "최선호주로 한국금융지주 와 키움증권을 제시하는데 한국금융지주의 자본력과 복리효과를 통한 기초이익 체력 강화가 예상되고 키움증권은 주식시장 활성화에 따른 차별적 수혜가 기대된다"고 설명했다.

[특징주]키움증권, 증시 강세에 따른 수혜 기대에 6%↑…역대 최고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

새로운 이슈 보기