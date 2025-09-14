세종시, 올해 정기분 재산세 약 20만건 822억원 부과

전년 동기 대비 21억원 증가, 이달 30일까지 납부

세종시가 올해 9월 정기분 재산세 약 20만 건에 해당하는 822억원을 부과·고지했다고 14일 밝혔다.

신규 아파트 단지 3045세대 입주와 주택 가격 및 공시지가 등의 상승으로 전년 대비 약 2.6%(21억원) 늘었다.

재산세는 매년 6월 1일 기준 주택·토지 소유자를 대상으로, 주택분 재산세 본세가 20만원을 초과하면 7월과 9월에 절반씩 부과한다. 토지분 재산세는 주택에 부속된 토지를 제외한 소유 토지 소유자에게 9월 전액 부과한다.

재산세 납부는 오는 16일부터 30일까지 금융기관 방문 납부 또는 납세고지서 없이 납부전용 가상계좌, 인터넷 위택스, 모바일 간편결제 앱 등으로 하면 된다.

재산세 납세고지서를 전자 송달하거나 자동이체를 신청한 납세자는 납부 기한 내 납부 시 고지서 장당 800원, 전자 송달과 자동이체를 모두 신청한 경우 장당 1600원의 세액공제 혜택을 받는다.

시 관계자는 "인터넷 위택스, 모바일 간편결제 앱, 전화 자동응답시스템 등을 이용하면 은행 방문 없이 편리하게 지방세를 납부할 수 있다"며 "재산세는 시 운영의 기반이 되는 소중한 재원인 만큼 기한 내 납부를 당부드린다"고 말했다.





