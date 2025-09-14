칠곡군, 노인일자리 창출과 민원서비스 향상

민원토지과와 칠곡시니어클럽이 협력

시니어 민원안내 도우미 호평

경북 칠곡군은 최근 군청 민원 토지 과에 시니어 민원 안내 도우미를 배치해 민원인들의 호평을 받았다.

무인민원발급기 사용이 서툰 민원인의 옆에서 친절히 사용법을 알려주고 있다. 김이환 기자

민원토지과와 칠곡시니어클럽이 협력해 노인 일자리 창출과 민원 서비스 향상을 위해 시범운영 중인 사업으로 현재는 오후에 1명이 근무하고 있다.

민원 안내 도우미는 민원인의 상담창구 안내, 민원 서식 작성 안내 등의 민원 서비스를 제공하는 역할을 하고 있으며 특히, 무인민원발급기 사용이 서툰 민원인의 옆에서 친절히 사용법을 알려주어 행정업무 효율 향상에도 크게 기여하고 있다.

군 관계자는 "시범운영 결과 군민과 내부직원 만족도가 높은 만큼 2026년부터 오전·오후 1명씩 근무할 수 있도록 확대하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



