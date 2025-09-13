일본 사도광산 추도식, 올해도 '반쪽' 진행…한국 2년 연속 불참

日, 차관급 대신 국장 보내 추도사

한국 정부 '강제성 이견'에 별도 추도식 추진

13일 일본 사도광산 노동자 추도 행사가 한국 정부의 불참 속에 '반쪽 행사'로 진행됐다.

지난해 11월 열린 사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식.

일본 사도광산 추도식 실행위원회는 이날 오후 1시 30분께 사도섬 서쪽에 있는 사도시 아이카와개발종합센터에서 '사도광산 추도식'을 개최했다. 행사에는 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관이 참석했다. 지난해 추도식에 일본 정부를 대표한 인사로는 차관급인 정무관이 참석했지만, 올해는 그보다 격이 낮은 국장급이 자리했다.

한국은 지난해에 이어 올해도 2년 연속으로 불참했다. 지난해 11월 추도사 내용과 행사 명칭 등이 미흡하다고 판단해 행사 직전 불참을 결정했고, 올해도 추도사에 '조선인 노동의 강제성'이 충분히 담기지 않을 것으로 보고 이달 초 불참을 통보했다.

한국 정부는 자체 추도식을 열 예정인 것으로 알려졌다. 사도광산은 에도시대(1603~1867)에 금광으로 유명했던 곳으로, 태평양전쟁이 본격화한 후에는 전쟁 물자를 확보하며 이용되며 식민지 조선인들이 강제 동원됐다. 1940년부터 1945년까지 사도광산에서 노역한 조선인 수는 1519명으로 알려졌다.

그러나 일본은 사도광산을 세계유산으로 등재하는 과정에서 유산 대상 시기를 에도시대로 한정해 조선인 강제노역 역사를 외면하려 했다는 비판을 받았다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



