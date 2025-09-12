본문 바로가기
英 해리 왕자, 우크라이나 깜짝 방문

권재희기자

입력2025.09.12 19:16

상이군인 위문차 방문
우크라이나 전쟁 발발 후 두 번째 방문

영국의 해리 왕자가 12일(현지시간) 상이군인 위문을 위해 우크라이나를 깜짝 방문했다.


2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 해리 왕자의 방문은 지난 4월에 이어 두 번째다.

해리왕자는 첫 방문 당시 서부 도시 르비우를 방문했고 이번에는 수도 키이우를 찾았다.


해리 왕자는 키이우행 야간열차에서 일간 가디언과 한 인터뷰에서 "우리가 전쟁을 멈추진 못하지만, 회복 과정을 돕고자 할 수 있는 모든 걸 할 것"이라고 말했다.


해리 왕자는 키이우에서 우크라이나 국립 2차대전 역사박물관을 방문해 참전용사 200명을 만나고 율리아 스비리덴코 총리와도 회동할 예정이다.

해리 왕자는 세계 상이군인 체육대회인 인빅터스 게임을 창설하는 등 상이군인 지원 활동에 적극적으로 나서 왔다.


우크라이나는 2029년 인빅터스 게임 유치에 도전하고 있다. 키이우는 지난 6월 발표된 후보 6개 도시에 한국 대전, 덴마크 올보르, 이탈리아 베네토주, 나이지리아 아부자, 미국 샌디에이고와 함께 이름을 올렸고 최종 발표는 내년 여름이다.


영국 왕실 업무에서 물러나 미국에 거주하는 해리 왕자는 전날 런던에서 아버지 찰스 3세를 19개월 만에 처음 만났다. 해리 왕자는 찰스 3세 및 형 윌리엄 왕세자 등과 갈등을 빚어 왔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
