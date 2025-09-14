본문 바로가기
[인사]고용노동부

세종=김평화기자

입력2025.09.14 12:00

◆고용노동부 <과장급 전보> ▲양성평등정책담당관 박진영





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

