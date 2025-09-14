◆고용노동부 <과장급 전보> ▲양성평등정책담당관 박진영
[인사]고용노동부
2025년 09월 14일(일)
