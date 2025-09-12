남양주시, 다산의 정신 담은 '주민자치 인문학 콘서트' 성황리 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 12일 이석영뉴미디어도서관 1층에서 주민자치위원과 시민 약 150명이 참석한 가운데 '2025 주민자치 인문학 콘서트'를 개최했다.

이번 강연은 시가 추진하는 '다산 정약용 브랜드 사업'의 일환으로 마련됐으며, 정약용 사상을 현대적으로 재해석해 지방자치의 가치와 방향성을 시민과 공유하는 데 목적을 뒀다.

행사에는 정약용·실학 연구의 대표 학자인 김문식 단국대학교 사학과 교수가 초청돼 '정약용의 명덕 해석과 지방자치'를 주제로 심도 깊은 강연을 펼쳤다. 이어 남양주형 청년 인재 플랫폼 '정약용의 후예'의 △아카펠라 공연(강인창) △비올라·첼로 연주(이은정) 등 다채로운 콘텐츠가 함께 진행돼 참가자들의 호응을 이끌었다.

강연에서 김문식 교수는 정약용의 '명덕' 사상을 중심으로 주민자치가 지향해야 할 철학적 기반을 설명하며, 고전 속에 담긴 실학적 지혜가 오늘날 지방자치 발전에 어떻게 적용될 수 있는지 구체적으로 제시했다.

행사에 참석한 홍지선 부시장은 "이번 강연이 주민들에게 정약용의 도시 남양주에 살고 있는 자긍심을 되새기고, 주민자치의 가치와 의미를 한층 더 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

한편, 시는 이번 주민자치 인문학 콘서트를 비롯해 정약용의 사상과 철학을 반영한 주민자치 교육 과정 운영을 통해, 남양주형 주민자치 교육 모델을 정립하고 주민자치위원의 지속적인 역량 강화를 지원할 계획이다.





