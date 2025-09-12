동해시, '함께감! 동해 동행 걷기대회 한섬편' 13일 개최

강원도 동해시는 오는 13일 오전 11시 평생학습관 맞은편 주차장에서 출발하는 '함께감! 동해 동행 걷기대회 한섬편'을 개최한다.

이번 걷기대회는 동해의 대표적인 해안길인 해파랑길 33코스 일원에서 진행되며, 참가자는 약 400명이다. 주요 코스는 감추해변에서 부곡돌담마을 해안숲공원까지 왕복 6km 구간으로, 바다와 숲이 어우러진 자연경관 속에서 건강한 걷기 체험을 즐길 수 있다.

시는 이번 행사를 통해 시민 건강 증진과 걷기 문화 확산은 물론, 지역경제 활성화와 관광객 유치에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 해파랑길 33~34코스를 포함한 동해시의 다양한 걷기 길을 널리 알리고, 걷기 명소로서의 위상을 높이는 데 목적이 있다.

동해시는 그동안 해파랑길을 비롯한 시내 걷기 코스의 활성화를 위해 다양한 프로그램과 홍보를 추진해 왔으며, 이번 걷기대회도 그 일환으로 마련됐다.

이진화 관광과장은 "해파랑길은 동해의 아름다운 해안선을 따라 걷는 국내 대표적인 도보 여행길"이라며 "이번 대회를 계기로 시민과 관광객이 함께 걷고 즐기는 문화를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.





