동해시, '함께감! 동해 동행 걷기대회 한섬편' 13일 개최

이종구기자

입력2025.09.12 14:14

강원도 동해시는 오는 13일 오전 11시 평생학습관 맞은편 주차장에서 출발하는 '함께감! 동해 동행 걷기대회 한섬편'을 개최한다.

함께감! 동해 동행 걷기대회 한섬편 포스터. 동해시 제공

이번 걷기대회는 동해의 대표적인 해안길인 해파랑길 33코스 일원에서 진행되며, 참가자는 약 400명이다. 주요 코스는 감추해변에서 부곡돌담마을 해안숲공원까지 왕복 6km 구간으로, 바다와 숲이 어우러진 자연경관 속에서 건강한 걷기 체험을 즐길 수 있다.


시는 이번 행사를 통해 시민 건강 증진과 걷기 문화 확산은 물론, 지역경제 활성화와 관광객 유치에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 해파랑길 33~34코스를 포함한 동해시의 다양한 걷기 길을 널리 알리고, 걷기 명소로서의 위상을 높이는 데 목적이 있다.

동해시는 그동안 해파랑길을 비롯한 시내 걷기 코스의 활성화를 위해 다양한 프로그램과 홍보를 추진해 왔으며, 이번 걷기대회도 그 일환으로 마련됐다.


이진화 관광과장은 "해파랑길은 동해의 아름다운 해안선을 따라 걷는 국내 대표적인 도보 여행길"이라며 "이번 대회를 계기로 시민과 관광객이 함께 걷고 즐기는 문화를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
