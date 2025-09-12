노동진 수협중앙회장, '금융소비자보호 최우선' 강조

Sh수협은행 직원들에게 "금융상품 불완전판매 원천 차단해 금융소비자 보호해야"

Sh수협은행, 전 영업점'펀드판매 관리책임자 교육' 실시

Sh수협은행이 '펀드판매 관리책임자 교육'을 하고 있다. Sh수협은행 AD 원본보기 아이콘

Sh수협은행은 영업점 고객접점 최일선 업무책임자들에게 "금융상품 불완전판매를 원천 차단하고 금융소비자보호에 최우선 가치를 두어야 한다"는 노동진 수협중앙회장의 메시지를 전달했다고 12일 밝혔다.

Sh수협은행은 최근 진행된 전 영업점 '펀드판매 관리책임자 교육'에서 직원들에게 이같은 메시지를 공유하고 펀드 불완전판매 예방과 소비자보호 강화에 역량을 다해달라고 강조했다.

Sh수협은행 관계자는 "이는 최근 정부가 추진 중인 '금융소비자 권익 확대'와 '금융개혁'에 동참하기 위한 노동진 수협중앙회장의 경영철학을 반영한 것"이라고 설명했다.

한편, Sh수협은행은 이번 교육에서 ▲펀드 판매 적정성 점검 ▲업무 매뉴얼 및 제도 안내 ▲시장별 투자전망과 판매 전략 ▲금융소비자 보호법 및 예방교육 ▲외부 전문가 특강 등 다양한 과정을 운영해 현장실무 역량을 높였다.

Sh수협은행 관계자는 "펀드 관리책임자는 영업점 현장에서 상품 판매의 관리자로서 중요한 역할을 수행한다"며 "이번 교육을 통해 불완전 판매를 근절하고 동시에 전략적 펀드 마케팅 능력을 키워 고객 신뢰를 높이겠다"고 말했다.

Sh수협은행은 앞으로도 체계적인 교육, 판매절차 매뉴얼 고도화, 내부점검 활동 강화 등을 지속해 건전한 펀드판매 문화를 정착시키고 금융소비자 보호에 앞장설 방침이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



