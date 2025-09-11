본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

태백시, 2025년 진폐재해순직자 위령제 거행

이종구기자

입력2025.09.11 17:41

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 태백시(시장 이상호)는 11일 오전 10시 위령각에서 진폐재해순직자 위령제를 거행했다.

이상호 태백시장이 11일 오전 10시 위령각에서 진폐재해순직자 위령제를 거행하고 있다. 태백시 제공

이상호 태백시장이 11일 오전 10시 위령각에서 진폐재해순직자 위령제를 거행하고 있다. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

태백시는 국가 에너지원이었던 석탄산업에 종사하다 진폐로 생을 마감하신 산업역군의 영령을 추모하고, 순직자 유족을 위로하며 사회적 존경 분위기를 조성하기 위해 매년 진폐위령제를 이어오고 있다.


위령제는 국민의례, 분향 및 헌작, 추도사, 추모시 낭독, 자유분향 순으로 진행된다.

이상호 태백시장이 11일 오전 10시 위령각에서 진폐재해순직자 위령제를 거행하고 있다. 태백시 제공

이상호 태백시장이 11일 오전 10시 위령각에서 진폐재해순직자 위령제를 거행하고 있다. 태백시 제공

원본보기 아이콘

이상호 태백시장은 "평생을 석탄산업에 바치시다 진폐로 순직하신 1만1370위 영령의 넋을 기리며, 현재도 병마와 싸우고 계신 진폐재해자와 유가족께 깊은 위로를 전한다"며 "과거의 희생과 헌신을 바탕으로 지역 발전과 미래를 열어가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기