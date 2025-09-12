무협-코엑스, '2025 자카르타 국제 프리미엄 소비재전' 개최

11~14일 인도네시아 자카르타서 열려

뷰티·리빙·식품 등 국내기업 320개 참가

한국무역협회는 코엑스와 공동으로 인도네시아 자카르타에 있는 JICC 전시장에서 '2025 자카르타 국제 프리미엄 소비재전'을 11~14일에 개최한다고 12일 밝혔다.

무협은 인구 2.8억명, 연평균 경제성장률 5%에 달하는 인도네시아 소비시장에 우리 우수 중소기업의 상품을 알리고 신규 수출 판로 개척을 지원하기 위해 2018년부터 이 전시회를 열어오고 있다. 올해는 대한무역투자진흥공사(코트라), 대·중소기업·농어업협력재단, 소상공인시장진흥공단 등 주요 수출 유관기관은 물론, 서울·경기·인천·대전·대구·세종·경북·경남·전북·제주 등 10개 지자체와 협력해 국내기업 총 320개가 참가한다.

현지 바이어 약 1000개사가 전시회 현장을 찾아 우리 기업들과 비즈니스 미팅 등을 할 예정이다. 이 외에도 인도네시아 시장진출을 위한 전문가 세미나, 인플루언서 라이브 스튜디오 등 다양한 부대행사도 마련된다.

공동 주최사인 코엑스는 대·중소기업과 동반 진출 지원사업의 일환으로 마련된 바이어 매칭 상담 프로그램을 비롯해 '부츠 인도네시아', '더 푸드홀' 등 현지 대형 뷰티 및 식품 유통사 10여 개와 싱가포르·태국·대만 등 6개국 해외 바이어를 초청한 빅바이어 라운지도 별도로 운영한다.

한편 이인호 무협 부회장은 개막식에 앞서 산초요 안타릭소 인도네시아화장품협회(PERKOSMI) 회장과 면담하고 양국의 경제협력 방안을 논의했다. 특히 내년 10월부터 시행될 예정인 화장품에 대한 '할랄 인증 의무화'로 우리 기업들의 애로가 예상되는 만큼 인증 절차 간소화 등을 건의했다. 인도네시아는 2023년 10월 식품에 대해 할랄 인증을 의무화한 이후 내년 10월에는 그 대상을 화장품과 의약품으로 확대하기로 했다.

이 부회장은 "인도네시아는 평균 연령 29세의 젊은 인구 구조와 세계 4위 규모의 내수시장, 그리고 한류에 따른 높은 한국 제품 선호도를 바탕으로 글로벌 사우스의 핵심 국가로 떠오르고 있다"며 "무협은 우리 기업들이 인도네시아를 교두보로 삼아 아세안 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 판로개척, 인증지원, 현지 네트워크 강화 등의 사업을 적극 추진함으로써 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





