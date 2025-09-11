양주시, '미래로가는 대학캠퍼스 투어' 운영…서울대·연대·고대 탐방

경기 양주시가 관내 학생들의 진로 탐색과 학부모의 교육 정보 수요에 부응하기 위해 '미래로가는 대학캠퍼스 투어 프로그램'을 하반기에도 운영한다.

양주시, 하반기 '미래로가는 대학캠퍼스 투어' 운영.

시는 상반기 ▲서울대학교(초등학생 대상) ▲성균관대학교 캠퍼스 투어를 진행해 총 160명의 학생이 참여했으며, 참여 학생들은 "대학 현장을 직접 경험할 수 있어 진로 선택에 도움이 되었다"고 평가했다.

특히 대학 시설 견학과 함께 재학생 멘토와의 대화 시간을 통해 대학 생활과 학업 방법에 대한 실질적인 정보를 얻으며 큰 호응을 얻었다.

이에 따라 하반기 프로그램은 ▲서울대학교(중학생 편) ▲연세대학교 ▲고려대학교 등 주요 대학으로 확대해 운영될 예정이다. 투어는 오는 10월 셋째 주 토요일부터 순차적으로 진행된다.

이번 캠퍼스 투어는 단순 견학을 넘어 재학생 멘토링이 포함된다. 참가 학생들은 강의실과 주요 시설을 둘러보고 전공 학과 소개와 체험 활동에 참여하는 한편, 재학생과 직접 소통하며 대학 생활과 학업 방법을 간접 체험할 수 있다.

시는 이번 프로그램이 학생들에게 구체적인 진로 설계와 학업 동기 부여의 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

정유진 미래교육과장은 "양주시는 교육발전특구로 지정된 이후 진로진학플랫폼 구축, 동서부권 거점돌봄센터 운영, 디지털 교육 강화 등 다양한 교육사업을 추진해왔다"며 "이번 '미래로가는 대학캠퍼스 투어'를 포함해 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 맞춤형 교육사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

대학캠퍼스 투어 신청은 양주시 진로진학플랫폼(누리집)에서 가능하며, 자세한 사항은 양주시 미래교육과로 문의하면 된다.





양주=이종구 기자



