본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산교통공사, 부산역에 ‘BNK건강기부계단’ 개통

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.11 08:37

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 걸음마다 10원 적립

적립금, 환아 치료비 지원

'당신의 한 걸음에서 따뜻한 기부가 시작됩니다'


부산교통공사(사장 이병진)가 시민 건강증진과 나눔문화 확산을 위해 10일 오후 도시철도 부산역에 제2호 'BNK건강기부계단'을 개통했다.

부산교통공사가 부산역에 ‘BNK건강기부계단’ 개통식을 갖고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사가 부산역에 ‘BNK건강기부계단’ 개통식을 갖고 있다. 부산교통공사 제공

AD
원본보기 아이콘

'건강기부계단'은 계단을 오를 때마다 1인당 10원이 적립되는 시민참여형 기부 사업으로 누구나 일상 속에서 손쉽게 기부에 동참할 수 있다.

부산역 건강기부계단은 2021년부터 주택도시보증공사(HUG)가 3년간 운영해왔으며, 이번 개통식부터는 BNK부산은행이 사업을 이어받았다. 부산교통공사는 설치 공간과 전기설비를 제공하고, BNK부산은행은 설치비와 기금 조성을 맡았다.


이날 행사에서는 부산 2호선 경성대·부경대역에 설치된 제1호 BNK건강기부계단을 통해 적립된 950만원과 BNK부산은행이 추가로 마련한 1050만원을 합쳐 총 2000만원의 성금이 초록우산어린이재단을 통해 인제대학교 부산백병원에 전달됐다. 기금은 취약계층 산모와 환아의 치료비로 사용될 예정이다.


이병진 부산교통공사 사장은 "부산도시철도는 부산시민과 함께 성장해 온 공공 자산"이라며 "건강기부계단처럼 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 사회공헌 모델을 확대해 나눔문화를 확산하고 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기