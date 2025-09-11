삼성전자, 美 소비자 만족도 조사 TV·가전·청소기 1위 휩쓸어

삼성전자가 미국 소비자만족지수협회(ACSI) 조사에서 TV 부문 2년 연속 1위를 차지했다. 생활가전과 청소기 부문에서도 최고 점수를 받으며 소비자 만족도 전반에서 성과를 거뒀다.

11일 ACSI가 발표한 2025년 조사 결과에 따르면 삼성전자는 TV 부문에서 83점을 기록해 가장 높은 점수를 얻었다. LG전자와 TCL은 각각 81점으로 공동 2위, 소니는 80점으로 뒤를 이었다.

ACSI는 "삼성은 업계 선두주자로 첨단 기술을 선도하며 프리미엄 고가 제품군에서 표준을 제시하고 있다"고 평가했다. 삼성전자는 가전 부문에서도 월풀과 함께 공동 1위에 올랐으며, 지난해 3위, 2023년 4위에서 순위를 끌어올렸다.

올해 처음 신설된 청소기 부문에서도 1위를 기록했다. 삼성전자는 혁신 기능, 내구성, 디자인, 고객 지원 서비스 등이 호평을 받아 '소비자가 가장 추천하는 브랜드'로 자리매김했다.

삼성전자는 지난 5월 발표된 ACSI 스마트폰·워치 부문에서도 1위를 차지한 바 있다.

ACSI는 미국에서 가장 권위 있는 소비자 만족도 조사기관으로, 매년 자동차·호텔·항공·통신 등 40여 개 산업과 10개 경제 부문, 400여 개 기업을 대상으로 20만여 명 소비자 의견을 수집해 평가한다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>