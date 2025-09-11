본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

삼성전자, 美 소비자 만족도 조사 TV·가전·청소기 1위 휩쓸어

박소연기자

입력2025.09.11 07:53

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전자가 미국 소비자만족지수협회(ACSI) 조사에서 TV 부문 2년 연속 1위를 차지했다. 생활가전과 청소기 부문에서도 최고 점수를 받으며 소비자 만족도 전반에서 성과를 거뒀다.


11일 ACSI가 발표한 2025년 조사 결과에 따르면 삼성전자는 TV 부문에서 83점을 기록해 가장 높은 점수를 얻었다. LG전자와 TCL은 각각 81점으로 공동 2위, 소니는 80점으로 뒤를 이었다.

ACSI는 "삼성은 업계 선두주자로 첨단 기술을 선도하며 프리미엄 고가 제품군에서 표준을 제시하고 있다"고 평가했다. 삼성전자는 가전 부문에서도 월풀과 함께 공동 1위에 올랐으며, 지난해 3위, 2023년 4위에서 순위를 끌어올렸다.


올해 처음 신설된 청소기 부문에서도 1위를 기록했다. 삼성전자는 혁신 기능, 내구성, 디자인, 고객 지원 서비스 등이 호평을 받아 '소비자가 가장 추천하는 브랜드'로 자리매김했다.


삼성전자는 지난 5월 발표된 ACSI 스마트폰·워치 부문에서도 1위를 차지한 바 있다.

ACSI는 미국에서 가장 권위 있는 소비자 만족도 조사기관으로, 매년 자동차·호텔·항공·통신 등 40여 개 산업과 10개 경제 부문, 400여 개 기업을 대상으로 20만여 명 소비자 의견을 수집해 평가한다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1975년생 국민간식 4총사반세기를 이어온 생존 전략

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

月 23만원 지원받는 '한부모가족 양육비 수혜자' 내년에 1만명↑

새로운 이슈 보기