[날씨]전국 대체로 맑음…낮 최고기온 32도

미세먼지 농도 '좋음'

목요일인 11일 전국이 대체로 맑겠다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 한 가족이 여유를 즐기고 있다.

기상청에 따르면 낮 최고기온은 27∼32도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 20.2도, 인천 21.4도, 수원 17.1도, 춘천 16.1도, 강릉 18.0도, 청주 20.2도, 대전 19.9도, 전주 19.9도, 광주 20.8도, 제주 25.3도, 대구 18.3도, 부산 22.7도, 울산 21.7도, 창원 21.1도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼3.5m이다.





