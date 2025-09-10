본문 바로가기
삼쩜삼, '자립준비청년 지원' 희망조약돌에 1000만원 기부

최호경기자

입력2025.09.10 09:17

재능기부 강연 등 사회공헌 프로그램 함께 하기로

세무 플랫폼 삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈는 국내구호단체 희망조약돌에 1000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.


9일 서울 강남구 자비스앤빌런즈 본사에서 열린 기부금 전달식에는 백주석 자비스앤빌런즈 대표와 이재원 희망조약돌 이사장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

이재원 희망조약돌 이사장과 백주석 자비스앤빌런즈 대표가 9일 서울 강남구 자비스앤빌런즈 본사에서 열린 기부금 전달식에서 기념 사진을 찍고 있다. 자비스앤빌런즈

이재원 희망조약돌 이사장과 백주석 자비스앤빌런즈 대표가 9일 서울 강남구 자비스앤빌런즈 본사에서 열린 기부금 전달식에서 기념 사진을 찍고 있다. 자비스앤빌런즈

기부금은 다가오는 추석을 맞아 자립준비청년들의 주거 안정과 생필품 지원, 자격증 취득 및 취업 준비 등 실질적인 자립 기반 마련에 활용될 예정이다. 자립준비청년이란 만 18세가 돼 보호시설에서 퇴소 및 자립을 준비 중인 청년을 일컫는다. 삼쩜삼은 2023년 희망조약돌에 처음으로 기부한 뒤 지난해부터 이들에 대한 후원을 진행하고 있다.

양사는 기업의 사회적 책임(CSR) 사업과 연계한 재능기부 강연, 임직원 자원봉사 등 다양한 사회공헌 프로그램을 함께 추진하며, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천과 나눔 문화 확산에도 적극적으로 앞장서기로 했다.


백주석 대표는 "희망조약돌과 인연을 맺은 지도 벌써 3년이 됐다"며 "자립준비청년들을 위한 지원이 일회성에 그치지 않고 꾸준히 이어질 수 있도록 각별히 신경 쓰겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
