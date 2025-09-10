[포토] 발언하는 구윤철 경제부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 성장전략TF 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석, 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 추진 계획 등 발언하고 있다.







