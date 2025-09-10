본문 바로가기
[오늘의신상]'케데헌' 김밥·도시락까지…GS25, 콜라보 간편식

박재현기자

입력2025.09.10 08:42

김밥·주먹밥 등 간편식 선보여
전 상품에 '케데헌' 씰(스티커) 랜덤 동봉
10일 '우리동네GS' 사전 예약 이벤트

GS리테일 이 운영하는 편의점 GS25가 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와의 협업 상품을 오는 17일부터 선보인다고 10일 밝혔다.


케이팝 데몬 헌터스는 지난 6월 공개 직후 넷플릭스 역대 최다 시청 영화 1위에 오른 작품이다. 3일 기준 누적 시청 2억 6600만회를 돌파하며 글로벌 신기록을 세웠다. 작품 속 K푸드 노출 장면은 전 세계 시청자들 사이에서 한국 간편식에 대한 관심을 폭발적으로 끌어올린 바 있다.

GS25에서 모델이 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 콜라보 상품을 들고 있다. GS리테일 제공

GS25는 이러한 콘텐츠 화제성과 트렌드를 결합해 ▲참치마요·전주비빔 반반김밥 ▲전주비빔·제육 커플 주먹밥 ▲모둠 분식세트 등 대표 간편식 상품을 출시한다. 김밥·주먹밥은 전주비빔, 참치마요, 제육을 반반·커플 콘셉트로 구성했으며, 모둠 분식세트는 닭강정, 메추리알, 야끼만두, 김말이 튀김 등 K푸드 대표 상품으로 구성해 한국적 맛과 재미를 동시에 전달한다.

아이스크림에서는 올해 GS25 판매 우수 상품으로 꼽힌 '아이스 브륄레'를 케이팝 데몬 헌터스와 결합해 새롭게 선보인다. 망고 맛으로 구현한 ▲'아이스 브륄레 골든망고', 소다맛으로 표현한 ▲'아이스 브륄레 소다팝'이 그것이다.


출시되는 모든 상품에는 케이팝 데몬 헌터스 씰(스티커)이 랜덤으로 1개 동봉된다. 총 42종으로 구성된 이번 한정판 씰은 글로벌 팬덤을 겨냥한 수집형 굿즈다.


GS25는 본격 출시 전인 10일 단 하루 GS리테일 앱 '우리동네GS'를 통해 사전 예약 이벤트를 진행한다. 한정 수량으로 준비된 이번 예약 행사를 통해 고객은 원하는 점포에서 17일 상품을 바로 수령할 수 있다.

GS리테일은 향후 냉장·냉동간편식·캔디·젤리·초콜릿·교통카드 등으로 상품군을 확장해 순차적으로 선보일 예정이다.


이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "케이팝 데몬 헌터스와 함께 선보이는 이번 협업은 콘텐츠 속 K푸드를 실제 간편식 상품으로 구현해 고객들이 작품 속 경험을 일상에서 즐길 수 있도록 한 것이 특징"이라며 "GS25는 앞으로도 글로벌 팬덤이 사랑하는 K콘텐츠와 협업을 확대해, 단순한 편의점이 아닌 K-컬처를 즐길 수 있는 '문화 플랫폼'으로서의 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

