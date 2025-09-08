본문 바로가기
미수 그쳤지만 유괴 불안 여전…서울초교 609곳 등하굣길에 경찰 집중배치

박은서인턴기자

입력2025.09.08 15:46

등하굣길 특별 안전 진단·경찰관 집중 배치
아동 신고는 '코드1'로 접수…"강력 대응"

서울 서대문구 유괴 미수범 2명이 구속영장이 기각돼 풀려나자 학부모들의 불안이 커지고 있다. 이에 경찰이 아동 보호를 위한 종합대책을 내놨다.

초등생 유괴 미수 혐의를 받는 20대 남성이 지난 5일 마포구 서울서부지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다. 연합뉴스

초등생 유괴 미수 혐의를 받는 20대 남성이 지난 5일 마포구 서울서부지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다. 연합뉴스

박현수 서울경찰청장 직무대리는 8일 기자간담회에서 "오늘부터 10월12일까지 5주간 서울시내 609개 초등학교를 대상으로 범죄 예방 종합대책을 시행한다"고 밝혔다.


대책에는 ▲등하굣길 안전 진단 ▲경력 집중 배치 ▲아동범죄 신고 대응 강화 등이 포함됐다. 경찰·구청·교육청은 합동으로 '등하굣길 특별안전 대진단'을 벌여 통학로 주변의 범죄 위험, 교통사고, 기타 재난 안전사고 위험 요소를 원점에서 점검할 계획이다.

또 경찰서와 기동순찰대 인력을 등하굣길에 집중 배치하고 녹색어머니회·자율방범대 등 민간단체와도 협력한다. 아동 관련 신고는 앞으로 '코드1' 이상으로 분류할 방침이다. 경찰 112 신고 대응은 코드0~코드4까지 크게 5개로 분류되는데 코드0·코드1은 모두 '최단 시간 내 출동'을 목표로 하는 긴급 상황이다.


박 직무대리는 "아동 사건에는 초기부터 강력하게 대응하겠다"며 "유괴 신고가 3차례 있었던 만큼 혐의가 중대하다고 판단한다"고 강조했다.


구속영장이 기각된 서대문 유괴 미수 피의자 2명에 대해서는 "휴대전화 포렌식을 진행 중이며 추가 혐의가 발견될 경우 구속영장을 재신청할 것"이라고 밝혔다. 피의자들은 "장난이었다"며 유괴 의도를 부인했으며 법원도 혐의사실과 고의성에 다툼의 여지가 있다고 보고 구속 영장을 기각했다.

미흡한 초기 대응으로 뒤늦게 범인을 검거했다는 지적에 대해서는 "아동사건에 대해서는 과하리만큼 확인했어야 했다"며 "그렇지 못한 점에 대해 매우 아쉽게 생각한다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
