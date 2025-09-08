본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대 강동환 박사, 한국습지학회 논문상 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.08 13:58

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교 지질환경연구소 강동환 박사(전임연구원)가 습지 생태와 탄소 연구 성과를 인정받아 ㈔한국습지학회 논문상을 수상했다.


강 박사는 최근 고양시 킨텍스에서 열린 한국습지학회 정기학술발표대회에서 지난해 학회지 제26권 1호에 게재한 논문 '블루카본 저장 연구 동향 분석 및 블루카본의 정의에 대한 고찰：리뷰'로 학문적 공로를 인정받았다.

이 논문은 국내외 블루카본 저장 연구 사례를 종합 정리하고 정의를 체계화해 학문적 기반 확립에 기여했다는 평가를 받았다.


강 박사는 이 논문을 포함해 최근 2년간 학회지에 5편의 연구 성과를 발표했다. 주요 연구는 습지 퇴적물의 탄소 저장, 습지와 대기 간 이산화탄소 흡수·방출 메커니즘 규명 등으로, 습지 과학 분야 발전에 기여하고 있다는 평가다.

강동환 박사.

강동환 박사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"최고기온 1도만 올라도…소비자물가 1년 간 0.06%P 더 오른다"

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기