국립부경대 강동환 박사, 한국습지학회 논문상 수상

국립부경대학교 지질환경연구소 강동환 박사(전임연구원)가 습지 생태와 탄소 연구 성과를 인정받아 ㈔한국습지학회 논문상을 수상했다.

강 박사는 최근 고양시 킨텍스에서 열린 한국습지학회 정기학술발표대회에서 지난해 학회지 제26권 1호에 게재한 논문 '블루카본 저장 연구 동향 분석 및 블루카본의 정의에 대한 고찰：리뷰'로 학문적 공로를 인정받았다.

이 논문은 국내외 블루카본 저장 연구 사례를 종합 정리하고 정의를 체계화해 학문적 기반 확립에 기여했다는 평가를 받았다.

강 박사는 이 논문을 포함해 최근 2년간 학회지에 5편의 연구 성과를 발표했다. 주요 연구는 습지 퇴적물의 탄소 저장, 습지와 대기 간 이산화탄소 흡수·방출 메커니즘 규명 등으로, 습지 과학 분야 발전에 기여하고 있다는 평가다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



