본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 전입 주민 위한 '화성 처음사용설명서' 제작

정두환기자

입력2025.09.08 11:01

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시청 민원실·행정복지센터에 비치

경기도 화성시는 전입 주민을 위해 생활 정보를 한눈에 확인할 수 있는 '화성 처음사용설명서'를 제작해 시청 민원실과 각 행정복지센터에 비치했다고 8일 밝혔다.

화성시가 시청 민원실과 각 행정복지센터에 비치한 '화성 처음사용설명서'. 다양한 복지서비스와 생활 관련 정보를 담았다. 화성시 제공

화성시가 시청 민원실과 각 행정복지센터에 비치한 '화성 처음사용설명서'. 다양한 복지서비스와 생활 관련 정보를 담았다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

안내서는 시 전입 인구가 꾸준히 늘어나는 등 지속적인 인구 증가세를 보이면서, 다양한 연령층의 시민들이 보다 편리하게 생활할 수 있도록 제작됐다.


시는 특히 어르신 등 디지털 환경에 익숙하지 않은 시민들을 배려해 책자 형태로 제작했다고 설명했다.

안내서에는 ▲전입 후에 해야 할 일 ▲각종 복지혜택과 지원 서비스 ▲생활쓰레기 배출 방법 ▲화성시민안전보험 등 생활 정보가 담겨 있다. 지원 대상과 신청 방법, 담당 부서·기관 연락처와 홈페이지 주소까지 정리돼 있어 시민들이 필요한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있다.


김순희 화성시 민원행정과장은 "안내서가 시민들의 생활에 실질적인 도움이 되길 바란다"면서 "앞으로도 시민 편의를 높이기 위해 다양한 행정서비스를 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기