본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기소방, 추석연휴 앞두고 화재위험 제거 등 안전 홍보

이영규기자

입력2025.09.08 07:37

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 올해 7일간 이어지는 추석 연휴를 앞두고 주택과 전통시장 등 생활공간을 중심으로 화재위험 제거와 생활밀착형 안전 홍보에 나선다.


도 소방재난본부는 먼저 전통시장·다중이용시설·이주노동자 숙소·노후아파트 등 취약 주거시설을 중심으로 화재위험 요소를 집중 점검한다. 특히 택배 물류 거점지 등에는 예방 순찰을 강화한다.

또 음식 조리 중 부주의, 전기제품·배터리 사용 증가 등 명절 주요 화재 위험 요인을 고려해 화재 안전 조사, 자율안전관리 강화, 주택용 소방시설 설치 캠페인 등 현장 맞춤형 예방 활동도 병행한다.


경기도소방재난본부의 추석 연휴 생활안전 홍보 포스터

경기도소방재난본부의 추석 연휴 생활안전 홍보 포스터

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 전동킥보드·전기자전거 등 배터리 제품의 화재와 관련된 주의사항과 관련 안전 수칙도 별도 안내할 계획이다.


김재병 도 소방재난본부장은 "올 추석은 가족과 함께 보내는 시간이 그 어느 때보다 긴 만큼, 화재 안전도 그에 맞는 준비가 필요하다"며 "기본 안전 수칙 하나가 긴 연휴 전체를 지킬 수 있다는 점을 기억해 달라"고 말했다.

한편 최근 5년간(2020~2024년) 추석 연휴 기간 중 도내에서 발생한 화재는 하루 평균 15.8건으로 총 347건에 이른다. 이 가운데 39%가 주택 등 주거공간에서 발생했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸업' 중소기업 성장 업체 1만개 "쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

콜드플레이 콘서트 '불륜' 걸린 여성 임원, 결국…

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

11년간 상장사 대변한 '고졸 신화'…정구용 상장협 회장 별세

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기