기업 10곳 중 8곳 "규제부담 크다" [3분 브리프]

①李대통령 '취임 100일' 긴급설문…"규제·입법 변화, 경영에 큰 부담"

②테슬라, 텍사스 등 美일부지역서 로보택시 서비스 개시

③美고용둔화에 금리인하 기대감

○미 뉴욕증시 3대지수 약세 마감…고용냉각·경기둔화 우려

○미 비농업일자리 전월대비 2만2000명 증가…예상치 밑돌아

○이번주 8월 소비자물가지수(CPI) 발표…시장 주목

■ "기업 10곳 중 8곳 '규제 부담'…입법 변화, 경영 최대 리스크" ○李대통령 '취임 100일' 기업 경영환경 진단 긴급설문

○50대 기업 대상 47곳 응답

○10곳 중 8곳 "규제부담 크다"

■ 운전자 없는 테슬라 로보택시, 美달린다 ○텍사스 오스틴 등 일부지역 앱 배포

○머스크 "연말 완전 무인 운행 이뤄져야"

○기대감 커져…주가 1%대 상승률

■ 美 민간고용 반토막·실업수당 청구 증가…고용 둔화에 힘받는 금리인하 ○노동시장 냉각 신호 잇달아

○8월 ADP 민간고용 5.4만건 증가…예상 하회

○주간 신규 실업수당 청구도 6월래 최고

그래픽 뉴스 : [1mm금융톡]"자산·부채 격차 줄여라"…보험사가 갱신형 건강보험 잇달아 내놓는 배경은

○1일 동양·미래에셋·흥국생명 갱신형 건강보험 선봬

○'갱신형' 선택 시 보험료 할인혜택도

○금리 민감도 낮추기 위해 자산·부채관리 총력

the Chart : [비트코인 지금] 가상자산 약세에 줄어든 8월 거래대금

○지난달 거래대금 1362억원…7월 대비 감소

○비트코인·알트코인 약세 흐름

○가상자산 조정은 일시적…9월 FOMC 트리거 될 것

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

08:50 일본 조정경상수지 (7월)

08:50 일본 GDP (QoQ) (2분기)

08:50 일본 GDP물가지수 (YoY) (2분기)

12:00 중국 수출액 (YoY) (8월)

12:00 중국 수입액 (YoY) (8월)

12:00 중국 무역수지(USD) (8월)

15:00 독일 산업생산 (MoM) (7월)

15:00 독일 무역수지 (7월)

23:00 미국 CB 고용동향지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 21℃( ▼ 2 ℃ ) ｜최고기온 : 32℃( ▼ 2℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

