광명시, 시민 제안한 '기본사회' 정책 아이디어 구체화 나선다

정두환기자

입력2025.09.05 15:30

'기본사회 정책 아이디어 공모전' 시상식 개최
'건강실천 지원금' 등 생활밀착형 아이디어 7건 선정

경기도 광명시가 시민 제안을 바탕으로 '기본사회' 정책 추진을 본격화한다.

광명시는 5일 시청 중회의실에서 '2025 광명시 기본사회 정책 아이디어 공모전' 시상식과 정책실현 간담회를 개최했다.


지난 3~4월 실시한 공모전에는 전국에서 109건의 아이디어가 접수됐다. 시는 전문가와 공무원으로 구성한 자문위원회의 5차례 심사를 거쳐 이 중 7건을 구체화했다. 이날 시상식에 이어 열린 간담회에서는 수상자와 전문가, 실무부서 관계자가 참여해 구체적인 실행 방안을 논의했다.

수상작에는 ▲도서 캐시백 ▲청소년 이·미용권 ▲건강 실천 지원금 ▲시민 외식비 캐시백 등 생활 밀착형 과제가 포함됐다. 제안된 정책은 실무부서에서 신규 사업 반영 가능성을 검토해 예산 반영 및 시범사업 추진 여부를 결정할 예정이다.


시는 조례 제정, 전담 조직 개편, 민관 거버넌스 구축 등을 통해 기본사회 정책의 안정성과 지속성도 확보할 방침이다.


기본사회 인식 확산을 위한 교육과 토론도 강화한다. 오는 11일에는 강남훈 기본사회 이사장을 초청해 전 직원 대상 강연을 개최하고, 13일에는 '우리가 만드는 기본사회'를 주제로 시민들이 참여하는 '500인 원탁토론회'도 연다.

박승원 광명시장은 "시민의 상상과 제안이 단순한 아이디어에 머무르지 않고 실질적인 정책으로 이어지는 것이 바로 시민주권 도시"라며 "시민·전문가·공무원이 함께 광명형 기본사회 성과 모델을 창출하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

