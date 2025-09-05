본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

삼척시, 을지연습 강원도 최우수 시군 선정

이종구기자

입력2025.09.05 00:48

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 4일 강원특별자치도청에서 열린 '2025년 을지연습 사후 강평회의'에서 최우수 시군으로 선정돼 3년 연속 최우수의 영예를 안았다.

삼척시가 4일 강원특별자치도청에서 열린 '2025년 을지연습 사후 강평회의'에서 최우수 시군으로 선정돼 3년 연속 최우수상을 수상하고 있다. 삼척시 제공

삼척시가 4일 강원특별자치도청에서 열린 '2025년 을지연습 사후 강평회의'에서 최우수 시군으로 선정돼 3년 연속 최우수상을 수상하고 있다. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

삼척시는 지난 8월 18일부터 21일까지 주야간에 걸쳐 실시한 을지연습에서 8개 분야 17개 항목(현장평가 14개, 사후평가 3개) 전반에 걸쳐 높은 점수를 받았다.


시는 성공적인 연습을 위해 철저한 사전 준비를 하고, 국방과학연구소 삼척해양연구센터 테러 대응 훈련, 전시 양곡 배급 훈련, 생활밀착형 주민참여 훈련 등 실제 훈련과 도상훈련을 병행해 실시했다. 또한 연습 기간 매일 아침 일일 상황보고회를 열고 기관장 과제 및 전시 현안 과제를 심도 있게 토의하는 등 문제점 도출과 개선방안 마련에 힘썼다.

삼척시 관계자는 "이번 성과는 모든 기관이 적극적으로 참여하고 지원해 준 결과"라며 "앞으로도 완벽한 비상대비태세 확립을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시기사 기지로 보이스피싱 면해 평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기