정부 예산산에 인천 관련 국비 6조3921억 반영…역대 최대

인천시는 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안에 총 6조3921억원의 인천 관련 국비가 반영됐다고 4일 밝혔다. 국고보조사업이 5조3379억원, 국가직접사업이 1조542억원이다.

정부 예산안에 반영된 국비는 올해 확보액 5조8697억원보다 5224억원(8.9%)이 늘어난 역대 최대 규모다. 이는 정부 총예산 증가율(8.1%)을 상회한 성과라고 시는 설명했다.

인천시 연도별 국비 확보 현황 AD 원본보기 아이콘

분야별로 보면 교통 인프라 개선 사업으로 인천발 KTX 1142억원, 서울지하철 7호선 청라 연장 1405억원, 수도권광역급행철도(GTX) B 노선 건설 3095억원, 계양∼강화 고속도로 건설 3130억원, 경인고속도로 지하화 18억원이 반영됐다.

또 신산업·미래 성장기반 사업은 스마트빌리지 보급·확산 153억원, 수소전기차 보급 496억원, K-바이오 랩허브 구축 442억원 등이다.

지역 균형발전과 접경지역 지원 사업은 백령도 소형공항 건설 38억원, 서해5도 종합발전지원 107억원, 특수상황지역 개발 286억원, 내항 1·8부두 재개발 17억원, 북 소음방송 피해주민 지원금 12억원이 반영됐다.

반면 미반영 또는 감액된 사업 중 국회 심의 과정에서 증액을 추진할 주요 사업으로는 인천 감염병 전문병원 구축, 블록체인 특화 클러스터 조성 등이다. 시는 추가 국비 확보를 위해 중앙협력본부, 지역 국회의원과 긴밀히 협력하고 국비상황실을 운영하는 등 행정력을 집중할 계획이다.

유정복 인천시장은 "인천발 KTX 개통과 광역버스 준공영제 확대 등 시민 체감도가 높은 사업 예산이 대거 반영됐다"며 "남은 국회 심의 과정에서도 시민의 교통·생활 편익을 높이고 미래 성장 동력을 확충할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>