한화에어로스페이스, 사우디에 중동·북아프리카 총괄법인 설립

조성필기자

입력2025.09.04 15:25

사우디 비전2030 군 현대화 참여
방산 3사 통합 솔루션 역내 확대

한화에어로스페이스가 사우디아라비아에 중동·북아프리카(MENA) 지역 총괄법인(RHQ)을 설립하며 현지 안보·경제 협력 확대에 나섰다.


한화에어로스페이스는 3일(현지시간) 사우디 리야드에서 RHQ 개소식을 열었다고 4일 밝혔다. 행사에는 성일 한화에어로스페이스 중동·아프리카 총괄 사장을 비롯해 한화 방산 계열사 임원진, 석종건 방위사업청장, 문병준 주사우디 대사대리, 아흐마드 압둘아지즈 알 오할리 사우디 군수산업청장 등 양국 관계자 120여명이 참석했다.

3일(현지시각) 사우디아라비야 리야드에서 열린 한화에어로스페이스 중동 총괄법인 개소식에 참가한 관계자들이 축하 세리머니를 하고 있다. 왼쪽부터 살레 빈 압둘라 알 아킬리 사우디 군수산업청 부청장, 석종건 방위사업청장, 아흐마드 압둘아지즈 알 오할리 사우디 군수산업청장, 성일 한화에어로스페이스 중동·북아프리카 총괄법인 사장, 문병준 주사우디 대사대리. 한화에어로스페이스 제공

RHQ는 사우디, 아랍에미리트(UAE), 이집트 등 기존 사업을 총괄한다. 특히 사우디의 '비전 2030'과 연계해 군 현대화 사업과 현지 산업생태계 조성에 참여하며 안보·경제 파트너십 강화에 기여할 계획이다. 한화 방산 3사(한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션)의 통합 솔루션을 기반으로 중동·북아프리카 전역으로 사업을 확대할 방침이다.


성일 중동·아프리카 총괄법인 사장은 "RHQ 출범은 한화그룹이 역내 국가들과 협력을 강화할 수 있는 핵심 교두보"라며 "축적한 파트너십을 바탕으로 다양한 현지화 전략을 추진하겠다"고 말했다. 석 방위사업청장은 "RHQ는 사우디를 비롯한 지역 내 K방산의 전진기지"라며 "정부도 이를 중심으로 방위력 강화와 경제발전에 기여하겠다"고 밝혔다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
