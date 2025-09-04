본문 바로가기
화성시, 반려동물 문화교실 수강생 모집

정두환기자

입력2025.09.04 14:46

응급처치, 행동교정, 산책예절 교육 등
봉담·동탄 등에서 10개 강좌 운영

경기도 화성시는 건강하고 성숙한 반려 문화를 정착하기 위한 '반려동물 문화교실' 수강생을 모집한다.

화성시, 반려동물 문화교실 수강생 모집
반려동물 문화교실은 이달부터 11월까지 노작공원, 봉담호수공원, 반려마루 화성 대강당 등에서 진행된다. 교육은 ▲응급처치 ▲행동교정 ▲산책 예절 ▲초등학생 동물복지 등 10개 강좌로 구성돼 있다. 상세한 일정 및 장소, 교육 내용 등은 홍보물에서 확인할 수 있다.


화성시민이라면 반려인·비반려인에 관계없이 누구나 참여할 수 있으며, 각 프로그램은 주관처에 사전 전화 신청해 참여할 수 있다. 단 '초등학생 동물복지교육'은 관내 초등학교와 협력해 학교에서 직접 신청을 받아 운영한다.

자세한 내용은 프로그램 주관처 및 동물보호과 동물보호문화팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
