본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

체납자 납부능력 직접 따진다…국세청, 체납관리단 본격 추진

세종=주상돈기자

입력2025.09.04 12:00

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 3월부터 본격 운영
체납자, 2024년말 기준 133만명

국세청이 체납자의 주소지나 사업장을 직접 방문해 생활실태와 납부능력 등을 상세히 확인하는 국세 체납관리단을 내년 3월부터 운영한다. 체납관리단은 체납자의 경제적 여건과 생활실태 확인 결과를 종합해 유형에 따른 조치를 실시할 계획이다.


국세청은 모든 체납자의 실태확인을 위한 '국세 체납관리단' 출범을 속도감 있게 추진하고 있다고 4일 밝혔다.

체납자 납부능력 직접 따진다…국세청, 체납관리단 본격 추진
AD
원본보기 아이콘

국세청 관계자는 "그간 국세청은 체납액 축소를 위해 지속 노력해왔으나, 경기부진, 조직·인력 제약 등 대내외적 어려움으로 인해 체납 규모가 2019년 99조9000억원에서 2024년 110조7000억원으로 지속해서 증가하고 있다"며 "납세자를 직접 대면해 실제 경제력을 확인하고 체납자의 유형에 적합한 '맞춤형 체납관리 시스템'을 구축하는 등 체계적인 국세 체납관리를 위한 특단의 대책이 필요한 상황"이라고 말했다.


내년 3월부터 본격 운영할 국세 체납관리단은 국세청이 일반시민을 실태확인원으로 채용할 계획이다. 이들이 모든 체납자를 직접 방문할 예정이다. 총 3년간(2026∼2028년) 모든 체납자(2024년 말 기준 133만명)를 1회 이상 방문해 체납자의 경제상황을 확인하고 유형 분류를 실시할 계획이다.


이를 바탕으로 ▲생계형 체납자 ▲일시적 납부 곤란자 ▲고의적 납부 기피자 등으로 분류할 예정이다. 생계형 체납자는 복지부처와 연계하는 등 재기의 기회를 마련해주고, 고액·상습체납자는 현장 수색·민사소송 등 모든 수단을 총동원해 징수할 방침이다.

국세청 관계자는 "임광현 국세청장 취임 즉시 '체납관리 혁신 태스크포스(TF)'를 구성했고, 관계 부처와의 협의를 통해 법령개정·예산확보·조직신설 등 필요한 업무를 기민하게 추진하고 있다"며 "현장에서 수집한 실태확인 자료는 빅데이터 기술을 활용해 체납자 유형분류를 정교화할 예정이며, 이를 통해 보다 효율적인 체납관리 시스템을 구축할 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛나 세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결95.4% 찬성 '역대 최고'

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기