롯데免, 한국콜마와 업무협약…"K뷰티 브랜드 판로 지원"

롯데면세점 명동 본점에 K뷰티관 구축 계획

롯데면세점이 화장품 제조업자생산(ODM) 기업 한국콜마 한국콜마 161890 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,400 2025.09.04 개장전(20분지연) 관련기사 "K뷰티 열풍에 훨훨" 한국콜마…2분기 사상 최대 실적 한국콜마, 美 2공장 본격 가동…"관세 안전지대 구축"父女의 반격, 경영권 흔드나…콜마家 '법정 혈투' 전 종목 시세 보기 close 와 전략적 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

롯데면세점은 지난 3일 오후 명동 본점 스타라운지에서 협약식을 진행했다. 협약식에는 임형일 롯데면세점 상품부문장과 김진호 한국콜마 마케팅본부장 등 주요 관계자가 참석했다.

롯데면세점이 화장품 제조업자생산(ODM) 기업 한국콜마와 전략적 업무협약(MOU)을 체결한다고 4일 밝혔다. 임형일 롯데면세점 상품부문장(왼쪽부터)과 김진호 한국콜마 마케팅본부장이 MOU를 마치고 기념사진을 촬영하는 모습. 롯데면세점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 바탕으로 롯데면세점과 한국콜마는 한국콜마 제조 고객사를 대상으로 롯데면세점 입점 컨설팅과 글로벌 세일즈 채널 확대 지원에 나선다. 향후 소비자 인지도 제고와 매출 증대를 위해 온·오프라인 판매기획전 등 마케팅 활동을 지원할 예정이다.

특히 롯데면세점 명동본점에 K뷰티관을 선보일 계획이다. 매장은 한국콜마의 실험실 컨셉으로 구성된다. 화장품을 카테고리별로 구분해 인디 브랜드의 대표 아이템을 선보인다. 브랜드 협업과 다양한 체험형 이벤트를 제공할 예정이다.

최근 롯데면세점은 K콘텐츠를 중심으로 고객 만족도를 높이고 있다. 대표적으로 롯데면세점 김해공항점에 한국공항공사 공모전에 당선된 단독 개발 상품인 '부산샌드'를 선보이고 부산의 대표 관광기념품을 선보이는 '부기샵'을 운영하고 있다. 김포공항점에는 외국인 방송인 타일러 라쉬가 공동 창업한 '한글과자' 등 10여 개 중소·중견 기업 브랜드로 구성된 K마켓을 오픈했다.

임형일 롯데면세점 상품부문장은 "K뷰티 브랜드의 글로벌 시장 확대를 위해 한국콜마와 협력하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 K-브랜드의 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 협력하고 지원할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>