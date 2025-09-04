본문 바로가기
원주시상하수도사업소, 환경부 ‘노후상수관망 정비사업’ 선정

이종구기자

입력2025.09.04 07:44

2026년부터 2031년까지 국도비 256억 확보
총사업비 466억 투입 노후상수관 교체
누수탐사·복구·GIS 구축 추진

강원도 원주시상하수도사업소가 환경부 '노후상수관망 정비사업'에 최종 선정돼 2026년부터 2031년까지 6년간 총사업비 466억원 중 55%인 256억원을 국도비로 지원받게 됐다고 4일 밝혔다.

'노후상수관망 정비사업' 위치도. 원주시 제공

이번 정비사업은 노후상수관망을 정비하고 유수율을 높여, 원주(신)배수지 급수구역인 우산동, 학성동, 원인동, 일산동, 중앙동, 명륜1동 일원에 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위한 사업이다.


총사업비 466억원을 투입해 2026년부터 2031년까지 6년간 노후상수도관 81.4㎞ 교체, 누수탐사 및 복구 335개소, 지리정보시스템(GIS) 구축 45.6㎞ 등을 추진할 계획이다.

정비사업을 통해 유수율을 85%로 끌어올려, 연간 150만t의 수돗물과 18억원의 예산을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 30년 이상 된 노후관 교체를 통해 원주 구도심 지역에 더욱 맑고 깨끗한 수돗물이 공급될 전망이다.


남기은 상하수도사업소장은 "이번 사업이 구도심 주민들의 물 복지 향상에 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 관리를 통해 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
