"웰컴 투 광주"…세계양궁대회 선수단 환영

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.03 15:32

대학생 서포터즈 참여 현장 '활기'
성숙한 응원 문화…대회 성공 붐업

'2025 현대세계양궁선수권대회' 대학생 서포터즈가 대회 참가를 위해 광주를 찾은 아이슬란드(사진 왼쪽)와 중국 선수단 환영 행사를 열고 따뜻하게 맞이하고 있다. 광주시 제공

'2025 현대세계양궁선수권대회' 대학생 서포터즈가 대회 참가를 위해 광주를 찾은 아이슬란드(사진 왼쪽)와 중국 선수단 환영 행사를 열고 따뜻하게 맞이하고 있다. 광주시 제공

광주시는 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회' 참가 선수단이 속속 도착함에 따라 홀리데이인 광주 호텔 등 6개 숙소에서 환영 행사를 열고 세계 각국 선수단을 따뜻하게 맞이하고 있다. 시는 오는 4일까지 사흘간 선수단 환영 행사를 진행, 현수막과 대회기를 흔들며 선수단을 환영하며 기념품을 증정한다.


특히 광주대·호남대 학생들로 구성된 대학생 서포터즈가 함께 참여해 젊은 열정과 밝은 미소로 선수단을 맞이하며 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

각 숙소별 행사에서는 선수단과 시민 서포터즈가 현수막과 대회기를 배경으로 기념 촬영을 진행해 화합과 교류의 순간을 사진으로 남겼다.

선수단은 광주의 진심 어린 환영에 감사의 뜻을 전하며 '세계 무대에서 최선을 다하겠다'는 각오를 다졌다.


이번 환영 행사를 시작으로 세계양궁선수권대회 서포터즈 활동이 본격화했다. 3,000여명의 서포터즈는 오는 5~12일 열리는 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회'와 22~28일 개최되는 '광주 2025 세계장애인양궁선수권대회' 총 15일간 37차례 경기에서 뜨거운 응원을 펼치는 등 선수단의 사기를 북돋는다.


광주국제양궁장과 5·18민주광장에서 열리는 경기에는 일반 시민, 대학생, 응원 리더가 질서 있는 응원을 펼친다. 서포터즈는 종목 특성에 맞는 응원으로 선수단 사기를 북돋우고, 관중과 함께 성숙한 응원 문화를 만들어내며 성공적인 대회 분위기를 주도할 예정이다.

박윤원 자치행정과장은 "서포터즈 활동 개시를 통해 대회 성공개최 분위기를 본격 조성하겠다"며 "시민 참여와 대학생 서포터즈의 활약을 발판으로 '스포츠 도시 광주' 위상을 널리 알릴 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
