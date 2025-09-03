본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

이금선 대전시의원, 대전동화초·동화중 교육현안 직접 챙긴다

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.03 15:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노후 화장실 개선·중학교 교복 구매제도 개선 청취

이금선 대전시의원, 대전동화초·동화중 교육현안 직접 챙긴다
AD
원본보기 아이콘

이금선 대전시의회 교육위원장(국민의힘, 유성구 4)이 2일 유성구 관평동에 위치한 대전동화초등학교와 대전동화중학교를 차례로 방문해 학교장과 학교 운영위원장, 학부모회장 및 교육청 관계자들과 간담회를 갖고 학교 현안에 대한 의견을 청취했다.


이번 학교 방문은 교육 현장에서 겪고 있는 어려움에 대한 실질적인 해결방안을 모색하기 위한 취지에서 마련된 것으로, 두 학교 모두 노후 화장실 개선을 공통으로 요청하고 옥상 누수, 중학교 교복 구매제도 개선에 대한 학부모의 건의 사항이 이어졌다.

이금선 위원장은 학부모들과 학교 교사 및 화장실을 직접 둘러보며 시설 개선의 필요성에 깊이 공감하고, 교육청 관계자에게 사업 추진 검토를 주문했다.


또한 중학교 학부모들에게는 '교복 구매 제도' 개선 추진 상황을 설명과 함께 현장 의견이 제도 개선 방안에 반영될 수 있도록 관련 토론회에 직접 참석해 달라고 요청했다.


이금선 위원장은 "현장의 생생한 목소리를 들을 수 있었던 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 지속해서 학교 현장을 찾아 학생과 학부모, 교직원 모두가 만족할 수 있는 쾌적하고 안전한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기