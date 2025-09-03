부산진해경제자유구역청, '전략품목' 신규사업화 컨설팅 기업 6곳 선정

맞춤형 컨설팅→ 정책사업·투자유치 연계 후속 지원

부산진해경제자유구역청(청장 박성호, 이하 경자청)이 전략품목을 신규 사업으로 활용토록 돕는 컨설팅 기업을 선정해 발표했다.

경자청은 BJFEZ 전략품목을 활용한 신규사업 진출 또는 기존사업 확장을 희망하는 기업을 대상으로 추진하는 'BJFEZ 전략품목 신규사업화 컨설팅 지원사업'의 참여기업 6개사를 최종 선정했다고 3일 알렸다.

이번 사업은 경자청이 지난해 수립한 5대 전략품목(커피콩, 콜드체인 부품, 수소에너지, 선박용 기계부품, 로봇부속품)을 중심으로 산업생태계를 강화하고 기업의 실행력 있는 사업계획 수립을 지원하기 위해 기획된 선제적 기업지원 사업이다.

이번에 선정된 기업은 ▲㈜강림씨에스피 ▲㈜부산크로스독 ▲㈜파나시아 ▲㈜쿨스 ▲㈜더함디앤씨 ▲큐알피테크 등 총 6개사이다. 이들은 기업당 1:1 컨설팅 방식으로 최대 6주간, 총 500만원 규모의 컨설팅을 지원받게 된다. 선정된 기업은 평가위원회 심사를 통해 전략품목 연관성, 사업성, 실행계획 구체성 등에서 기준 점수 이상을 획득해 최종 확정됐다.

이 사업은 단순한 자문 수준을 넘어 △신사업 아이디어 구체화 △시장·사업성 분석 △실행계획 수립 △투자제안서 작성 등으로 이어지는 사업계획서 실무 컨설팅을 핵심 내용으로 지원하며, 기업이 직접 선정한 전문가와 매칭해 밀도 높은 컨설팅을 진행하는 방식이 특징이다.

경자청은 본 컨설팅 결과를 향후 정책과제 발굴, 국비 연계사업, 혁신 얼라이언스 후속사업으로 확장할 계획이며, 컨설팅 완료 후 기업별 신규사업 실행계획이 실현될 수 있도록 단계별 지원 체계를 지속 구축할 예정이다.

박성호 청장은 "이번 사업은 전략품목 중심의 신사업 육성과 기업 투자유치 기반을 동시에 고려한 실질적 지원모델"이라며 "향후 BJFEZ의 산업 생태계 구축과 기업 자생력 강화를 위한 기폭제가 될 것"이라고 힘줬다.





