오산시, 지역경제 활력 위한 '사회적경제 기업 한마당' 20일 개최

20여개 사회적경제 기업 참여…먹거리·판매·체험존 운영

경기도 오산시는 지역 경제에 활력을 불어넣고 상생 문화를 확산하기 위한 '2025 사회적경제 한마당'을 오는 20일 오산오색문화체육센터 인근 오산천변에서 개최한다고 3일 밝혔다.

'함께 성장하고 소통하며 이익을 나누는 사회적경제'를 주제로 열리는 이날 행사에서는 사회적경제 활성화에 기여한 유공자에 대한 표창과 사회적경제 기업의 지속 가능한 성장을 다짐하는 퍼포먼스가 진행된다.

행사에는 관내 20여 개 사회적경제 주체가 참여해 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.

현장에서는 ▲먹거리존 ▲홍보존 ▲판매존 ▲체험존도 운영돼 시민들은 다양한 제품과 서비스를 직접 체험하고 구매할 수 있다. 특히 사회적경제 기업이 준비한 다양한 먹거리와 생활용품, 체험 프로그램을 통해 가치소비와 지역경제의 선순환을 경험할 수 있도록 했다.

축제에서는 하늘소리문화예술단, 오산소년소녀합창단 등 지역 예술단체가 참여하는 공연과 시민 참여형 이벤트도 열린다.

자세한 행사 내용은 오산시청 지역경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이권재 오산시장은 "이번 행사가 관내 사회적경제 기업이 지역주민과 함께 성장하며 지역경제 활성화에 기여하는 계기가 되도록 하겠다"고 말했다.





