[포토] 이해국 교수, '이미 질병이 돼버린 디지털 세뇌'

이해국 가톨릭대학교 의정부성모병원 정신건강의학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘이미 질병이 돼버린 디지털 세뇌’란 주제로 강연 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>