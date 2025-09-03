UTC인베, 238억 규모 '스타트업 코리아 펀드' 결성 예정

'스타트업 코리아 펀드' 출자 확정

12월 말까지 결성 완료 목표

바이오·헬스케어 기업 日시장 진출 가속화 기대

UTC인베스트먼트가 중소벤처기업부와 한국벤처투자가 추진하는 '2025년 스타트업 코리아 펀드' 오픈이노베이션 분야의 출자 확정을 받아 총 238억원 규모의 펀드 결성에 나선다. 오는 12월 말까지 펀드 결성을 완료할 예정이다.

3일 업계에 따르면 이 펀드는 일본 최대 임상시험수탁기관(CRO)인 CMIC을 비롯해 대상그룹, 서울의과학연구소 등 민간 투자자가 함께 참여한다. UTC인베스트먼트는 CMIC과 2023년 양해각서(MOU)를 체결한 후, 공동 행사와 세미나를 통해 한일 간 바이오·헬스케어 협력 기반을 다져왔다.

CMIC의 일본 현지 네트워크와 인프라는 한국 바이오 기업들의 일본 진출 확대에 중요한 교두보가 될 전망이다. 대상그룹과 서울의과학연구소는 각각 그린바이오 및 AI·진단 분야를 중심으로 기술 협력과 사업화를 추진할 계획이다.

투자 대상은 바이오·헬스케어, 뷰티, 반도체, 인공지능(AI) 등 기술 기반 산업의 초기 및 성장 단계 스타트업이다. UTC인베스트먼트는 각 산업에 특화된 전문 인력을 바탕으로 기술력과 확장 가능성을 갖춘 기업을 선별해 전략적 투자를 이어갈 예정이다.

한승 UTC인베스트먼트 대표는 "지금까지 쌓아온 바이오·헬스케어 분야 투자 경험과 글로벌 협력 네트워크를 바탕으로 일본 시장을 포함한 해외 진출을 준비하는 국내 스타트업에 실질적인 지원을 제공하겠다"고 밝혔다.

UTC인베스트먼트는 2019년부터 바이오·헬스케어 분야에 집중적으로 투자해 왔다. 2021년엔 1350억원 규모 '스마트대한민국유티씨바이오헬스케어펀드'를 운용하며 전문 인력을 기반으로 맞춤형 성장 지원 프로그램을 운영했다. UTC인베스트먼트는 최근 최대주주가 포레스트파트너스로 변경됐다. 포레스트파트너스의 해외 협력망과 기업 성장 지원 경험이 펀드 운용 전략에도 반영될 전망이다.





