베스핀글로벌-위버스브레인 '기업용 AI 교육 플랫폼' 개발 맞손

"차세대 기업 교육 시장 공략"

베스핀글로벌은 인공지능(AI) 기반 교육 플랫폼 전문기업 위버스브레인과 기업용 AI 교육 플랫폼 공동 개발 및 시장 확대를 위한 전략적 제휴를 맺었다고 3일 밝혔다.

허양호 베스핀글로벌 코리아 대표(오른쪽)와 조세원 위버스브레인 대표가 기업용 AI 교육 플랫폼 공동 개발 및 시장 확대를 위한 전략적 제휴 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 베스핀글로벌 제공

양사는 이번 제휴로 공동 솔루션 개발, 해외 시장 동반 진출, 산업군 맞춤형 교육 서비스 확대 등 장기적 사업 협력 체계를 강화한다. 베스핀글로벌은 클라우드·AI 매니지드 서비스 운영 역량과 글로벌 시장 경험을 공유하고, 위버스브레인은 플랫폼 기술력과 교육 콘텐츠 기획·운영 노하우를 더한다.

산업별 특화형 기업 교육 플랫폼 개발을 위해서는 베스핀글로벌의 헬프나우 에이전틱 AI 플랫폼과 위버스브레인의 맥스 AI 월드를 통합한다. 새롭게 선보일 플랫폼은 AI를 활용해 교육 과정을 개인별로 최적화하고, 산업군별 전문 콘텐츠를 자동화된 형태로 제공한다.

이를 통해 기업은 직원들의 업무 역량 강화와 디지털 전환 속도 제고를 동시에 달성할 수 있다고 베스핀글로벌은 설명했다. 학습 데이터 분석을 통해 인재 관리를 비롯한 조직 운영 효율성도 높일 수 있다.

허양호 베스핀글로벌 대표이사는 "AI 전문 서비스와 교육 플랫폼의 융합은 기업들이 인재 육성과 디지털 전환을 동시에 실현할 수 있는 핵심 전략"이라며 "국내를 넘어 글로벌 시장에서 차별화된 교육 AI 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

조세원 위버스브레인 대표이사는 "위버스브레인은 AI를 활용한 초개인화 학습과 산업별 맞춤형 외국어 서비스를 통해 기업 교육 시장에서 콘텐츠 경쟁력을 입증했다"며 "베스핀글로벌의 글로벌 역량이 더해지면 글로벌 기업 교육 시장에서 더욱 확고한 경쟁 우위를 점할 것으로 기대한다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



