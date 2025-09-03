불확실성 커진 시장…금·은 동반 상승 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①금·은 동반 상승…달러 약세·안전자산 선호 확대 영향

②휴면예금 등 금융권 숨은자산 18조원…"환급률 저조"

③토스, '페이스페이' 가입자 40만 돌파…"연내 수백만명까지 늘린다"

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 관세 위법 판결·국채 금리 상승에 일제 하락

○美 정부, 관세 환급 가능성…재정 우려 증폭

○9월 증시, 역사적 부진 징크스도 투심 위축

Top3 NEWS

■ 트럼프 리스크에 금·은 랠리…美 Fed 흔들기·관세 불안 여파 ○Fed 독립성 우려에 흔들린 달러

○안전자산 금·은 '직행'

○금, 4개월만 최고…은도 14년만 40달러

■ 휴면계좌 환급률 상위 은행은 어디?…광주·카카오·KB국민 ○금감원 '숨은 금융자산' 현황 공개

○3년간 휴면계좌 평균 환급률 28.9%

○은행·저축은행 환급률 낮아

■ '얼굴이 지갑' 토스 페이스페이, 가입자 40만명 돌파…오프라인 결제 전국 확대 ○연말 30만개, 2026년 100만개로 가맹점 제휴 확대

○100% 韓기술…개보위 사전적정성검토 유일 서비스

○신한카드·네이버페이 등 경쟁사 제치고 주도권 '박차'

그래픽 뉴스 : 소비 진작 효과 나타낸 민생쿠폰…사용처 1위는

○농협은행 카드 결제 데이터 분석

○19.4% 기록 한식당

○소비 증가율로 보면 안경점이 가장 높아

the Chart : 분할 앞둔 삼성바이오로직스, 길어지는 주가 부진

○두 달 만에 주가 100만원선 이탈

○외국인과 기관 매도세 지속

○분할 전까지 주가 회복 쉽지 않을 전망

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

03:00 미국 트럼프 대통령 연설

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (8월)

10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (8월)

18:30 독일 10년물 Bund 국채 입찰

23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (7월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 23℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 32℃( 0 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







