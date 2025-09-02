용인시, '일자리 창출 우수기업 인증' 참여 기업 모집

기업지원사업 우선 참여 혜택 등 제공

경기도 용인시는 고용 확대에 이바지한 관내 중소기업을 발굴하기 위한 '2025년 일자리 창출 우수기업 인증' 기업을 모집한다.

신청 대상은 1년 이상 용인에 본사·지·공장 등을 두고 2년 이상 가동 중인 5인 이상∼300인 미만의 중소기업 중 고용 증가율 5% 이상, 고용 증가 인원 3∼5명 이상인 기업이다.

시는 경영 건전성, 고용증대, 고용환경 안정성 등 3개 분야를 중심으로 종합 평가하고, 지역 인재와 취업 취약계층 채용 실적 등을 반영해 다음 달 중 인증 기업을 선정한다.

선정 기업에는 ▲인증서·현판 수여 ▲청년일자리사업 등 기업 참여형 일자리 사업 가점 ▲기업지원 사업 우선 참여 기회 ▲전통시장·공영주차장 1년 무료 이용 ▲지방세 세무조사 1년 유예 등의 혜택을 제공한다.

희망 기업은 전자우편(pjh0913@korea.kr)이나 시청 일자리정책과에 등기우편으로 신청 서류를 제출하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>