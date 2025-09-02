본문 바로가기
우리은행, AI 기반 보이스피싱 예방 '실전 시뮬레이션' 교육 서비스 제공

황윤주기자

입력2025.09.02 15:49

시니어 고객 대상 금융소비자 보호활동 실시

우리은행, AI 기반 보이스피싱 예방 '실전 시뮬레이션' 교육 서비스 제공
우리은행은 보이스피싱 예방전문기업 '씽크풀'과 손잡고 AI 기반의 체험형 보이스피싱 예방 교육 서비스 '하마터면'을 WON뱅킹에 제공한다고 밝혔다.


이번 프로그램은 디지털 금융사기 취약계층인 시니어 고객 대상 금융 소비자 보호 활동으로 고객 안전 강화를 위한 우리은행의 노력을 보여준다.

이번 교육 서비스의 가장 큰 특징은 단순 이론 강의뿐만 아니라 고객이 실제 보이스피싱 전화를 받는 것처럼 상황을 체험해 보는 '실전 시뮬레이션' 방식을 채택했다는 점이다.


우리은행 고객은 WON뱅킹 앱 내 원더라이프 '보이스피싱 예방 서비스' 메뉴에서 AI가 재연하는 다양한 사기 사례를 간접 경험해 보고, 이후 전문가 해설을 통해 올바른 대처방법을 학습할 수 있다.


최근들어 보이스피싱 사기범들은 △경찰·검찰 사칭 △세금·보험 환급 △자녀 사고·납치 위협 등 고객의 심리를 정밀하게 공략하고 있다. 따라서 시니어고객들은 글로 읽거나 듣기만 하는 교육으로는 실전 대응 능력을 온전히 갖추기 어렵다.

우리은행은 이번 체험형 교육을 통해 고객이 위기 상황에서 '무심코 송금하는 오류'를 예방하고, 금융 소비자로서의 자기 방어력을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
