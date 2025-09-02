본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

있지 예지, 일본 대형 음악축제 a-nation 2025 출연

이이슬기자

입력2025.09.02 09:14

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
있지 예지가 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 a-nation 2025 무대에서 노래를 부르고 있다. 사진제공=a-nation 2025

있지 예지가 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 a-nation 2025 무대에서 노래를 부르고 있다. 사진제공=a-nation 2025

AD
원본보기 아이콘

그룹 ITZY(있지) 예지가 지난달 30일 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 대형 여름 음악 축제 'a-nation 2025'에 솔로 아티스트로 출연했다고 JYP엔터테인먼트가 2일 밝혔다.


그는 첫 솔로 앨범 'AIR'(에어)의 타이틀곡 '에어'를 비롯해 수록곡 '캔트 슬로우 미 노'(Can't Slow Me, No), '258'과 있지 정규 앨범 '본 투 비'(BORN TO BE)를 통해 발표했던 솔로곡 '크라운 온 마이 헤드'(Crown On My Head) 무대를 펼쳐 현지 팬들의 호응을 얻었다.

예지의 솔로 데뷔곡 '에어'는 7월 미국 빌보드가 발표한 '2025 상반기 베스트 K팝 송 25'에 선정됐다. 빌보드는 "예지는 댄스에 대한 사랑과 예술에 대한 몰입을 담은 곡으로 강렬한 분위기를 풍긴다"고 평가했다.


한편 있지는 오는 20일 서울 강서구 KBS아레나에서 네 번째 공식 팬미팅 'ITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "ON AIR"'를 열고, 10월 11일부터 13일까지 일본 도쿄에서 팬미팅을 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰어든 청약 전쟁[부동산AtoZ] "당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

"자갈치 시장 해삼 한 접시에 7만원…항의하자 5000원 쥐여줘"

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기