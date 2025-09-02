있지 예지, 일본 대형 음악축제 a-nation 2025 출연

있지 예지가 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 a-nation 2025 무대에서 노래를 부르고 있다. 사진제공=a-nation 2025 AD 원본보기 아이콘

그룹 ITZY(있지) 예지가 지난달 30일 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 대형 여름 음악 축제 'a-nation 2025'에 솔로 아티스트로 출연했다고 JYP엔터테인먼트가 2일 밝혔다.

그는 첫 솔로 앨범 'AIR'(에어)의 타이틀곡 '에어'를 비롯해 수록곡 '캔트 슬로우 미 노'(Can't Slow Me, No), '258'과 있지 정규 앨범 '본 투 비'(BORN TO BE)를 통해 발표했던 솔로곡 '크라운 온 마이 헤드'(Crown On My Head) 무대를 펼쳐 현지 팬들의 호응을 얻었다.

예지의 솔로 데뷔곡 '에어'는 7월 미국 빌보드가 발표한 '2025 상반기 베스트 K팝 송 25'에 선정됐다. 빌보드는 "예지는 댄스에 대한 사랑과 예술에 대한 몰입을 담은 곡으로 강렬한 분위기를 풍긴다"고 평가했다.

한편 있지는 오는 20일 서울 강서구 KBS아레나에서 네 번째 공식 팬미팅 'ITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "ON AIR"'를 열고, 10월 11일부터 13일까지 일본 도쿄에서 팬미팅을 개최한다.





